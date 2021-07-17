Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 17 июля 2021 года

Вадим Карасев

Нумерология — наука, которая занимается изучением чисел и их влияния на нашу жизнь и настроение. Эксперты в данной области рассказали, какой будет эта суббота и где можно будет найти вдохновение и удачу.

Это будет не самый простой день, но числа подарят нам много новых возможностей для успеха. Помните о том, что энергетика оптимизма крайне полезна в такие периоды. Не унывайте, если что-то пойдет не так.

Число-покровитель 17 июля 2021 года

Наступает 198 день года. Чтобы узнать, под покровительством какого числа он пройдет, нужно произвести простейшие расчеты: сложить все цифры даты и прибавить к полученному результату порядковый номер дня недели, то есть, 6: 1+7+0+7+2+0+2+1+6=26. 2+6=8.

Это день правления Восьмерки. Данное число эксперты называют самым материальным из всех. Оно меньше всего связано с духовной составляющей человека и покровительствует всем, кто желает преуспеть в делах, работе, финансовой сфере. Восьмерка поможет нам сегодня в совершении покупок, подписании бумаг, в делах по дому. Число 8 ассоциируется с порядком, поэтому не забудьте провести хотя бы поверхностную уборку. Главный символ дня — скарабей, олицетворяющий собой материальное благополучие, силу мысли и продуктивность.





События 17 июля из прошлого

17 июля 1505 года Мартин Лютер после сильной грозы решил посвятить себя монашескому образу жизни, отвергнув профессию юриста. В этот день со многими из нас может случиться нечто подобное. Не бойтесь менять планы и слушать интуицию.

Старайтесь держаться подальше от толпы. В этот день в 1791 году в Париже на Марсовом поле была расстреляна мирная демонстрация, требовавшая отречения короля от престола. Похожая ситуация сложилась и в 1917 году Петрограде, где была расстреляна мирная демонстрация рабочих и солдат. Не нужно идти сегодня на конфликты. Не предъявляйте никому претензий.

17 июля 1854 года была начата работа первой горной железной дороги в Европе. Это очень благоприятный день для завершения важных проектов и дел, сдачи экзаменов, представления отчетов о проделанной работе.

Советы нумерологов на эту субботу

Это идеальное время для покупок, обмена валюты, открытия нового счета в банке. Все финансовые дела должны разрешиться в вашу пользу, если вы будете внимательны к деталям.

Старайтесь тщательнее продумывать планы. Возможно, придется даже занять выжидательную позицию. Не торопитесь с решениями, потому что спешка может стать причиной неурядиц.

Согласно прогнозам, этот день очень хорошо подходит для преобразования домашней атмосферы, ремонта, перестановки мебели.

Полезно будет также делать информационную чистку — избавляться от ненужных файлов на компьютере, в телефоне. Также можно удалить спам, ненужные контакты. Подобный информационный мусор негативно сказывается на нашей удаче и энергетике, блокируя позитивные потоки Восьмерки.

Вселенная приоткроет завесу тайны. Вы сможете узнать нечто очень необычное. Кто-то может проговориться, рассказав вам о каком-то своем секрете. В такие дни людям нередко открываются тайные знания, которые не получить в интернете или в книгах.

Талисманы удачи на 17 июля

Золотые украшения. Золото — металл богатства, денег, статуса, успеха. Носите такие украшения сегодня, так как они наилучшим образом синхронизированы с энергией Восьмерки.

Скарабей. Главный символ этого дня по совместительству является и отличным талисманом. Если у вас нет фигурки скарабея или украшений в его форме, то вы всегда можете поставить изображение этого жука на рабочий стол компьютера или телефона.