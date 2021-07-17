Появились фото с места аварийной посадки Ан-28

Вадим Карасев

В Сети опубликованы первые кадры с места экстренной посадки самолета Ан-28 в Томской области. Стали известны также последствия аварии для людей на борту.

Пилот Анатолий Прытков, по предварительным данным, сломал ногу. Все остальные члены экипажа и пассажиры отделались ушибами и ссадинами. Сама воздушная машина перевернулась и получила серьезные повреждения.

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Ан-28 с бортовым номером RA-28728 выполнял внутрирегиональный рейс Кедровый — Томск. В 13 часов он пропал с радаров, а затем были получены сигналы аварийного маяка в 160 километрах от Колпашева, которые позволили зафиксировать квадрат поиска.

Пилоты Анатолий Прытков и Фарух Хасанов 1/2Пилоты Анатолий Прытков и Фарух Хасанов 2/2

По данным СМИ, причиной инцидента стал отказ сразу двух двигателей. Все детали аварии теперь предстоит выяснить следствию.