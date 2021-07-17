Регистрацию лодок и катеров предлагают упростить

Алексей Вольцев

Излишняя забюрократизированность оформительских процедур мешает развитию маломерного судоходства

00:00 Автор: Геннадий Мельник

Законопроект: № 1214209-7

Сегодня стать капитаном, если не дальнего, то хотя бы «ближнего» плавания, на моторной лодке или гидроцикле может любой желающий. Правда, из-за большого количества административных препон задача эта не из простых. Так, один и тот же катер в зависимости от того, рыбачите вы на нём или перевозите туристов, следует регистрировать в разных ведомствах. Депутаты Республики Алтай внесли в Госдуму законопроект, который предполагает установить единую процедуру регистрации маломерных судов.

Водный туризм с препятствиями

Интерес алтайских законодателей к катерам и лодкам неслучаен: на северо-востоке региона расположено Телецкое озеро, которое является одним из важнейших центров туризма и отдыха на Алтае. Самое глубокое озеро в Западной Сибири ежегодно привлекает большое количество туристов, как российских, так и зарубежных. Неудивительно, что у местного населения лодочные туры для приезжих стали одним из немногих источников дохода. Однако полноценному развитию водного туризма мешает сложная процедура регистрации транспортных средств.

По действующему законодательству, лодки и катера, используемые в личных целях, регистрируются в Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России (ГИМС), которая имеет развитую сеть пунктов во всех регионах страны. А вот если на той же лодке устраивать платные прогулки, то за разрешением следует обращаться в структуры Российского речного и морского регистров, филиалы которых размещены только в крупных портах.

Как рассказал «Парламентской газете» председатель правления Национальной ассоциации маломерного судоходства Алексей Смирнов, количество документов, которые сегодня регулируют судоходство маломерок, катастрофически увеличивается.

«Какой-то определённой внятной политики государства на этот счёт нет. В сферу вмешивается большое количество министерств: в первую очередь МЧС и Минтранс в лице речного и морского регистров», — пояснил он.

Вот алтайские депутаты и предложили регистрировать маломерные суда вне зависимости от их использования в более доступной структуре ГИМС.

Необходимо отметить, что такие предложения уже вносились в Госдуму в 2016 году группой депутатов и сенаторов. По словам одного из авторов той инициативы, сенатора Алексея Майорова, тогда кабмин не поддержал проект, ссылаясь на возможные расходы при наделении Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России дополнительными полномочиями.

Учитывая, что ГИМС уже наделена полномочиями по регистрации и контролю маломерных некоммерческих судов, каких-либо дополнительных расходов на регистрацию прогулочных катерков не потребуется.

«Живописные реки и озёра есть не только в Республике Алтай, в развитии водного туризма заинтересована вся страна. А значит, законопроект надо поддержать», — рассказал Алексей Майоров «Парламентской газете».

Какую лодку нужно регистрировать

Существует четыре основных параметра, по которым определяют необходимость обязательной регистрации маломерного судна:

мощность его мотора составляет более 10,8 л.с. (до 8 кВт для электродвигателей);вес превышает 200 кг;оно рассчитано на посадку 12 человек и более;его длина превышает 9 м.

Если вам кажется, что ваш компактный гидроцикл не подходит под эти критерии, то загляните в его паспортные данные: как правило, мощность двигателя таких игрушек начинается от 90 л.с., поэтому поход в ГИМС обязателен.

А вот рыбакам на надувных вёсельных лодках или с маломощным движком можно не беспокоиться и не собирать никакие бумажки. Тем не менее МЧС напоминает: соблюдение правил пользования маломерными судами — обязанность любого судоводителя вне зависимости от того, должно ли оно проходить регистрацию и имеется ли соответствующее удостоверение.





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Как получить права на лодку

Для управления зарегистрированными маломерными судами необходимы права. Процедура получения удостоверения судоводителя практически ничем не отличается от получения прав на управление автомобилем.

Курсы по судовождению можно встретить практически в каждом крупном городе. Срок обучения в среднем занимает от 1,5 до 6 месяцев. Курсантов учат по направлениям гидроцикл, мотолодка, катер и парусное судно.

«Услуга востребованна, — отмечает глава правления Национальной ассоциации маломерного судоходства Алексей Смирнов. — Курс обучения в среднем стоит 15-20 тысяч рублей».

Если человек прошёл обучение, сдал экзамены и получил сертификат, он может подать документы и заявление о получении прав в ГИМС. Размер пошлины для получения удостоверения составляет 1300 рублей. Надо помнить, что получить права можно только с 18 лет.

Требования к медосмотру предлагают упростить

Перед экзаменами в ГИМС претенденту на звание капитана маломерного судна необходимо пройти медосмотр, в который входят нарколог, психиатр, терапевт, офтальмолог, невропатолог, хирург и отоларинголог.

По мнению Алексея Смирнова, следовало бы сделать более лояльным к людям перечень медицинских противопоказаний к управлению маломерными судами. Сейчас в России действует приказ Минздрава 1986 года, но с января 2022 года он утратит силу. В Минздраве уже готовят ему замену, и общественники призывают его пересмотреть.

Эксперт отметил, что в действующем перечне глухота, понижение слуха и глухота на одно ухо являются основанием не допускать человека к управлению маломерным судном.

«При этом водить автомобиль инвалиды по слуху могут, — обратил внимание Алексей Смирнов. — Да, для допуска такого человека за руль создаётся специальная комиссия, также у него должен быть слуховой аппарат, но получить права на авто вполне возможно».

Что будет, если управлять лодкой без прав

Функцию ГИБДД на воде исполняют несколько организаций. В первую очередь — ГИМС, которая не только регистрирует лодки и выдаёт права, но и патрулирует водоёмы. Всегда помните о том, что инспектор ГИМС может в любой момент потребовать права у человека, который управляет судном. Если документов не будет, то придётся заплатить штраф 1000 рублей. Повторное нарушение грозит штрафом 1500 рублей.

«Узнать инспекторов ГИМС просто: отличительный знак на патрульных катерах — оранжево-голубая полоса, ведь они относятся к МЧС», — пояснил Алексей Смирнов.

Также можно встретить водную полицию — это линейные отделы Министерства внутренних дел на водном транспорте. У них тоже есть катера и полномочия надзора над маломерными судами. Если документы на лодку или её владельца будут не в порядке, то судно могут задержать и поместить на штрафстоянку.

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