Россия вновь сократила вложения в госбумаги США

Лидия Мартынова

00:45 Автор: Жанна Звягина

Источник: ТАСС

Россия сократила вложения в ценные бумаги США с 3,957 миллиарда долларов в апреле до 3,805 миллиарда в мае. Об этом в субботу сообщает ТАСС со ссылкой на данные американского министерства финансов.

Доля долгосрочных облигаций в мае составила 305 миллионов долларов. На долю краткосрочных облигаций пришлось 3,5 миллиарда.

Эксперт оценил действия России по уменьшению вложений в госбумаги США

Весной 2018 года Россия начала резко сокращать вложения в американский государственный долг. В апреле их уровень снизился с 96 миллиардов до 48,7 миллиарда долларов, а в мае — до 14,9 миллиарда. В августе 2019 года Россия впервые с февраля увеличила вложения в американские госбумаги до 9,3 миллиарда долларов, в феврале 2020 года — до 12,58 миллиарда долларов. Однако уже в марте Россия более чем в три раза сократила объем вложений в американские государственные бумаги — до 3,85 миллиарда долларов. Затем в апреле вновь увеличила объем вложений до 6,85 миллиарда долларов благодаря краткосрочным облигациям, а в мае сократила объем до 5,39 миллиарда долларов.

Крупнейшим держателем государственных бумаг США в мае оставалась Япония с показателем 1,26 триллиона долларов, на втором месте — Китай (1,07 триллиона долларов).

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