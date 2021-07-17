Сакральный смысл Восьмерки: энергетика числа 8 и его влияние на судьбу и удачу

Вадим Карасев

Нумерология оперирует всего девятью числами. Сегодня эксперты в этой области познакомят нас с Восьмеркой и расскажут все про ее необычную энергетику, раскрыв весь сакральный смысл этого числа.

Восьмерка является числом, противоположным по своей энергетике таким числам, как Тройка и Семерка. В нем нет ничего духовного. Оно уникально и помогает менять жизнь к лучшему, но не во всем.

Энергетика числа 8

Восьмерка — чисто материальное число. Оно олицетворяет собой бесконечность Вселенной, все то, что в ней имеется. Это число богатства, денег, имущества. Оно управляет финансовыми потоками, помогая людям совершать покупки, вкладывать средства в собственное развитие. Если у вас есть цель купить что-то важное и дорогостоящее, лучше делать это в период правления данного числа.

С духовным миром Восьмерка почти не связана, поэтому ждать от нее помощи в поисках любви или собственного предназначения не стоит. Это число самонадеянности и высокомерия.

Влияние Восьмерки на судьбу и удачу

На любовную сферу Восьмерка в дни своего правления влияет довольно негативно. Людям становится сложно находить общий язык. В такие периоды лучше тратить время на совместные дела, делать вид, что вы коллеги, а не влюбленные. Если появятся какие-то разногласия, нужно как можно скорее приходить к решению проблемы, иначе вы рискуете весь день потратить на выяснение отношений.

Огромную удачу приносит Восьмерка тем, у кого есть собственный бизнес, либо тем, кто занимает высокие должности, руководит персоналом. Число 8 ничего не дарит — оно лишь усиливает то, что уже имеется в людях. Оно не делает нас целеустремленными, но требует наличия цели, поэтому в дни правления Восьмерки старайтесь идти вперед и только вперед.

Восьмерка не управляет судьбой, а помогает делать это нам самим. Люди, у которых есть число 8 в дате рождения, крайне самостоятельны и почти всегда понимают, что от них требуется в ту или иную минуту.

Если вы вдруг стали постоянно встречать на своем пути Восьмерки — на банковских картах, в номерах телефонов новых знакомых, в номерах машин, на часах — это значит, что влияние окружающего мира на вас сейчас минимально. Вы являетесь полноправными хозяевами своей жизни.