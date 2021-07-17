Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сакральный смысл Восьмерки: энергетика числа 8 и его влияние на судьбу и удачу

Сакральный смысл Восьмерки: энергетика числа 8 и его влияние на судьбу и удачу

Нумерология оперирует всего девятью числами. Сегодня эксперты в этой области познакомят нас с Восьмеркой и расскажут все про ее необычную энергетику, раскрыв весь сакральный смысл этого числа.


Восьмерка является числом, противоположным по своей энергетике таким числам, как Тройка и Семерка. В нем нет ничего духовного. Оно уникально и помогает менять жизнь к лучшему, но не во всем.

Энергетика числа 8

Восьмерка — чисто материальное число. Оно олицетворяет собой бесконечность Вселенной, все то, что в ней имеется. Это число богатства, денег, имущества. Оно управляет финансовыми потоками, помогая людям совершать покупки, вкладывать средства в собственное развитие. Если у вас есть цель купить что-то важное и дорогостоящее, лучше делать это в период правления данного числа.

С духовным миром Восьмерка почти не связана, поэтому ждать от нее помощи в поисках любви или собственного предназначения не стоит. Это число самонадеянности и высокомерия.

Влияние Восьмерки на судьбу и удачу


На любовную сферу Восьмерка в дни своего правления влияет довольно негативно. Людям становится сложно находить общий язык. В такие периоды лучше тратить время на совместные дела, делать вид, что вы коллеги, а не влюбленные. Если появятся какие-то разногласия, нужно как можно скорее приходить к решению проблемы, иначе вы рискуете весь день потратить на выяснение отношений.

Огромную удачу приносит Восьмерка тем, у кого есть собственный бизнес, либо тем, кто занимает высокие должности, руководит персоналом. Число 8 ничего не дарит — оно лишь усиливает то, что уже имеется в людях. Оно не делает нас целеустремленными, но требует наличия цели, поэтому в дни правления Восьмерки старайтесь идти вперед и только вперед.

Восьмерка не управляет судьбой, а помогает делать это нам самим. Люди, у которых есть число 8 в дате рождения, крайне самостоятельны и почти всегда понимают, что от них требуется в ту или иную минуту.

Если вы вдруг стали постоянно встречать на своем пути Восьмерки — на банковских картах, в номерах телефонов новых знакомых, в номерах машин, на часах — это значит, что влияние окружающего мира на вас сейчас минимально. Вы являетесь полноправными хозяевами своей жизни.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Сакральный смысл Восьмерки: энергетика числа 8 и его влияние на судьбу и удачу
Сакральный смысл Восьмерки: энергетика числа 8 и его влияние на
Названы самые популярные исполнители у россиян по версии Spotify
Названы самые популярные исполнители у россиян по версии Spotify
США просят Узбекистан приютить работавших на НАТО афганцев
США просят Узбекистан приютить работавших на НАТО афганцев
4 закона процветания
4 закона процветания
Канны-2021: Стелла Максвелл, Джорджина Родригес, Онор Суинтон Бирн — обсуждаем вечерние образы звезд
Канны-2021: Стелла Максвелл, Джорджина Родригес, Онор Суинтон Бирн —
"Лишний вес видно": растолстевшую Викторию Боню в Каннах раскритиковали в Сети
"Лишний вес видно": растолстевшую Викторию Боню в Каннах
Канье Уэст веселится с друзьями, после того как Ирина Шейк ему отказала
Канье Уэст веселится с друзьями, после того как Ирина Шейк ему
Любовный гороскоп на неделю с 19 по 25 июля 2021 года
Любовный гороскоп на неделю с 19 по 25 июля 2021 года
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек собираются жить вместе и ищут дом в Лос-Анджелесе
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек собираются жить вместе и ищут дом в
Лунный день сегодня 17 июля 2021 года
Лунный день сегодня 17 июля 2021 года
Мировые продажи Lada за полгода выросли на 41,1%
Мировые продажи Lada за полгода выросли на 41,1%
Появились фото с места аварийной посадки Ан-28
Появились фото с места аварийной посадки Ан-28

Топ на сегодня

В «Артеке» состоялась масштабная интерактивная игра с участием будущих советников по воспитанию
В «Артеке» состоялась масштабная интерактивная игра с участием
Дети, эвакуированные из-за чрезвычайной ситуации в Челябинской области, поехали на отдых в «Артек» и «Смену»
Дети, эвакуированные из-за чрезвычайной ситуации в Челябинской
В школах Удмуртии с 1 сентября по программе «Земский учитель» начнут работу 13 педагогов
В школах Удмуртии с 1 сентября по программе «Земский учитель» начнут
В Благовещенске на базе детского технопарка «Кванториум-28» появится «VR лаборатория»
В Благовещенске на базе детского технопарка «Кванториум-28» появится
«Лаборатория безопасности» за год посетила 50 школ Иркутской области
«Лаборатория безопасности» за год посетила 50 школ Иркутской области

Еще по теме

Сакральный смысл Единицы: энергетика числа 1 и его влияние на судьбу и удачу
Сакральный смысл Тройки: энергетика числа 3 и его влияние на судьбу и удачу
Восьмерка в нумерологии: характеристика и значение числа 8
Сакральный смысл Семерки: энергетика числа 7 и его влияние на судьбу и удачу