Солнцезащитная линейка, увлажняющее масло, веганская гамма: новые средства для волос

Вадим Карасев

Сегодня в центре внимания — уходовые новинки для волос. Солнцезащитная линейка, увлажняющее масло, веганская гамма и тонирующие кондиционеры — собрали в нашем обзоре самые интересные средства, появившиеся на магазинных прилавках.

Солнцезащитная линейка Invigo Sun от Wella Professionals

Летом стоит "поселить" в своей косметичке не только санскрин для кожи, но и для волос — ультрафиолетовые лучи, морской ветер, хлор и соль негативно сказываются на волосах, делая их сухими, тусклыми и непослушными. Сберечь волосы поможет солнцезащитная гамма от Wella Professionals.

Линия Invigo Sun с провитамином B5, витамином E и ароматом цветущего апельсина включает в себя три средства: мягко очищающий волосы после воздействия солнца и морской воды шампунь, восстанавливающий экспресс-бальзам с абрикосовым маслом и ухаживающей формулой и высокоэффективный несмываемый спрей с UV-фильтром для защиты окрашенных волос.

Тонирующие кондиционеры для волос от Leonor Greyl

Последние новинки французского бренда Leonor Greyl — тонирующие кондиционеры из коллекции Soin Repigmentant для темных и светлых волос, которые сочетают в себе цветные пигменты с ухаживающей формулой, на 96% состоящей из натуральных ингредиентов.

Тонирующий кондиционер для темных волос усиливает насыщенность базового оттенка и нейтрализует нежелательные красные оттенки, для светлых волос — оживляет базовый оттенок и нейтрализует желтизну. Оба средства облегчают расчесывание волос, питают их и глубоко восстанавливают, придавая шелковистость и естественный блеск.

В ближайшем будущем линейка бренда пополнится тонирующими кондиционерами для русых и рыжих волос.

Веганская линия для ухода за волосами от Marlies Moller

Vegan Pure — новая линия от бренда Marlies Moller, который уже почти 30 лет помогает своим клиентам заботиться о волосах. В основе ухода — веганские активные ингредиенты.

Линия состоит из трех средств: сахарный скраб бережно удаляет омертвевшие клетки кожи, загрязнения и остатки средства укладки, шампунь тщательно очищает кожу головы и волосы, а несмываемый кондиционер обеспечивает оптимальное увлажнение волос, укрепляет и возвращает им естественный объем.

У каждого средства свежий цитрусовый аромат — игристые и освежающие лайм и грейпфрут гармонично сочетаются с цветочным ароматом зеленого чая. В качестве дополнения — мускусная основа с оттенком цветка османтуса.

Масло для волос "Итальянский ирис" от Alan Hadash

Завершаем наш обзор новинкой от Alan Hadash. Масло для волос "Итальянский ирис" увлажняет, смягчает и возвращает волосам здоровый блеск.

В основе натуральной формулы средства — экстракт флорентийского ириса, который обладает восстанавливающими свойствами. Он реконструирует волосы, уплотняет их и эффективно питает. За гладкость и здоровый блеск волос отвечает экстракт шелка в составе масла.

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