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Современному устройству Европы — 76 лет

Современному устройству Европы — 76 лет

01:12  Автор: Юлия Сапрыгина



17 июля 1945 года в Потсдаме началась конференция «Большой тройки».

Потсдамской или Берлинской конференции, в которой приняли участие руководители трёх крупнейших держав антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне — СССР, США и Великобритании — предстояло определить, как будет устроена послевоенная Европа.

В итоге за 17 дней, а именно столько и длилось совещание, было решено, что треть Восточной Пруссии вместе со столицей Кёнигсберг отходит Советскому Союзу — сейчас это Калининградская область.

Всего по решению конференции, территория Германии уменьшилась на 25 процентов по сравнению с 1937 годом. Кроме Восточной Пруссии страна также лишилась земель в Силезии, Западной Пруссии и двух третей Померании.

День 17 июля в истории


Также на Потсдамской конференции Сталин пообещал не позднее трёх месяцев после капитуляции Германии объявить войну Японии. Союзники также подписали Потсдамскую декларацию, потребовавшую от Японии безоговорочной капитуляции.

Сейчас во дворце Цецилиенхоф, где проходила встреча «Большой тройки», размещен мемориальный музей Потсдамской конференции.


#история #СССР #война


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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