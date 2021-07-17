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США просят Узбекистан приютить работавших на НАТО афганцев

США просят Узбекистан приютить работавших на НАТО афганцев
Кабул в феврале 2021 года

В Узбекистане подтвердили, что получили просьбу от властей Соединенных Штатов о размещении на своей территории жителей Афганистана, работавших в интересах иностранных военных. Как сообщает РИА "Новости", в Ташкенте считают этот вопрос "чувствительным".

"Да, мы получали такое обращение. Но это очень сложный вопрос", — сказал собеседник агентства, уточнив, что в "Талибан*е*"* заявляют о прощении всех афганцев, работавших на США, и призывают их не покидать родную страну.

По мнению бывшего президента США Джорджа Буша — младшего, люди, помогавшие НАТО в Афганистане, впоследствии будут убиты. Решение о выводе войск, по его мнению, спровоцирует "невероятно плохие" последствия.

В начале июля агентство Bloomberg утверждало, что подобная просьба от Вашингтона поступила также властям Казахстана и Таджикистана. Соглашение должно стать частью сделки по налаживанию сотрудничества США со странами Средней Азии в контексте афганского урегулирования.

Ruposters писал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал об ухудшении ситуации в Афганистане на фоне вывода войск США и НАТО.

Президент США Джо Байден впервые объявил о выводе американских солдат из южноазиатского государства в апреле. В мае американцы, которых в стране находилось на начало года около 2,5 тыс., начали покидать позиции. Вместе с ними уходят военные стран НАТО. СМИ сообщали, что на афганской территории останутся несколько сотен американских военных, которые будут охранять дипломатов США и помогать Турции обеспечивать безопасность. Вашингтон пообещал больше не создавать военные базы в Центральной Азии.

Уход американцев привел к обострению обстановки в Афганистане, поскольку после начала вывода сил НАТО одно из террористических движений перешло в наступление и уже захватило половину страны.

* террористические организации, запрещенные на территории России

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По материалам: uposters.ru

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