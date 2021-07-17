Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Светлана Журова рассказала, как Ирина Винер-Усманова спорит с Владимиром Путиным

Светлана Журова рассказала, как Ирина Винер-Усманова спорит с Владимиром Путиным

49-летняя советская и российская конькобежка и депутат Госдумы Светлана Журова стала героиней YouTube-шоу "Sports Интервью", где рассказала о своей политической деятельности и о работе с президентом России Владимиром Путиным.

Так, она сказала, что иногда бывает на совещаниях с главой государства, и отметила, что с президентом почти никто никогда не спорит. Однако 72-летняя Ирина Винер-Усманова, тренер по художественной гимнастике и супруга миллиардера Алишера Усманова, по словам Журовой, не боится высказывать свое мнение, даже если оно идет вразрез с мнением президента.

На совещаниях обычно редко такое бывает, чтобы с президентом кто-то спорил. Но бывает... Не то чтобы спорил, но что-то высказать <может>. Например, Ирина Винер может сказать не то, что думают все остальные. Вот ей так кажется, и она будет говорить, даже если что-то не понравится,

— рассказала Журова.


Владимир Путин и Ирина Винер-Усманова

При этом она добавила, что спорить с президентом не запрещается.

Если человек по делу спорит, я не уверена, что за это будет какое-то наказание,

— сказала Светлана.


Светлана Журова

В 2008 году Ирина Винер-Усманова возглавила Всероссийскую федерацию художественной гимнастики. Два года назад в Лужниках открылся ее Дворец художественной гимнастики, который посетил и президент России вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Комплекс Путина впечатлил, и он отметил, что тренироваться там гимнасткам будет особенно хорошо.

Ирина Винер-Усманова вырастила не одно поколение чемпионок мира и Олимпийских игр, среди которых были Ляйсан Утяшева, Ирина Чащина, Алина Кабаева и другие. Одной из самых известных ее подопечных является Алина Кабаева, которая, завершив спортивную карьеру, занялась политической и общественной деятельностью. Сейчас она занимает должность председателя совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа" и возглавляет совет директоров ЗАО "Спорт-Экспресс".


Владимир Путин, Ирина Винер-Усманова и Сергей Собянин
Мариана Панкина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Сакральный смысл Восьмерки: энергетика числа 8 и его влияние на судьбу и удачу
Сакральный смысл Восьмерки: энергетика числа 8 и его влияние на
Названы самые популярные исполнители у россиян по версии Spotify
Названы самые популярные исполнители у россиян по версии Spotify
США просят Узбекистан приютить работавших на НАТО афганцев
США просят Узбекистан приютить работавших на НАТО афганцев
4 закона процветания
4 закона процветания
Канны-2021: Стелла Максвелл, Джорджина Родригес, Онор Суинтон Бирн — обсуждаем вечерние образы звезд
Канны-2021: Стелла Максвелл, Джорджина Родригес, Онор Суинтон Бирн —
"Лишний вес видно": растолстевшую Викторию Боню в Каннах раскритиковали в Сети
"Лишний вес видно": растолстевшую Викторию Боню в Каннах
Канье Уэст веселится с друзьями, после того как Ирина Шейк ему отказала
Канье Уэст веселится с друзьями, после того как Ирина Шейк ему
Любовный гороскоп на неделю с 19 по 25 июля 2021 года
Любовный гороскоп на неделю с 19 по 25 июля 2021 года
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек собираются жить вместе и ищут дом в Лос-Анджелесе
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек собираются жить вместе и ищут дом в
Лунный день сегодня 17 июля 2021 года
Лунный день сегодня 17 июля 2021 года
Мировые продажи Lada за полгода выросли на 41,1%
Мировые продажи Lada за полгода выросли на 41,1%
Появились фото с места аварийной посадки Ан-28
Появились фото с места аварийной посадки Ан-28

Топ на сегодня

В «Артеке» состоялась масштабная интерактивная игра с участием будущих советников по воспитанию
В «Артеке» состоялась масштабная интерактивная игра с участием
Дети, эвакуированные из-за чрезвычайной ситуации в Челябинской области, поехали на отдых в «Артек» и «Смену»
Дети, эвакуированные из-за чрезвычайной ситуации в Челябинской
В школах Удмуртии с 1 сентября по программе «Земский учитель» начнут работу 13 педагогов
В школах Удмуртии с 1 сентября по программе «Земский учитель» начнут
В Благовещенске на базе детского технопарка «Кванториум-28» появится «VR лаборатория»
В Благовещенске на базе детского технопарка «Кванториум-28» появится
«Лаборатория безопасности» за год посетила 50 школ Иркутской области
«Лаборатория безопасности» за год посетила 50 школ Иркутской области

Еще по теме

Гимнастка Яна Кудрявцева завершила спортивную карьеру
Винер-Усманова: мужчины уже тренируются в сборной России по художественной гимнастике
Олимпийская чемпионка гимнастка Маргарита Мамун завершила карьеру - Винер-Усманова
Гимнастка Маргарита Мамун завершила карьеру в 22 года