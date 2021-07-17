Светлана Журова рассказала, как Ирина Винер-Усманова спорит с Владимиром Путиным

Вадим Карасев

49-летняя советская и российская конькобежка и депутат Госдумы Светлана Журова стала героиней YouTube-шоу "Sports Интервью", где рассказала о своей политической деятельности и о работе с президентом России Владимиром Путиным.

Так, она сказала, что иногда бывает на совещаниях с главой государства, и отметила, что с президентом почти никто никогда не спорит. Однако 72-летняя Ирина Винер-Усманова, тренер по художественной гимнастике и супруга миллиардера Алишера Усманова, по словам Журовой, не боится высказывать свое мнение, даже если оно идет вразрез с мнением президента.

На совещаниях обычно редко такое бывает, чтобы с президентом кто-то спорил. Но бывает... Не то чтобы спорил, но что-то высказать <может>. Например, Ирина Винер может сказать не то, что думают все остальные. Вот ей так кажется, и она будет говорить, даже если что-то не понравится,

— рассказала Журова.





Владимир Путин и Ирина Винер-Усманова

При этом она добавила, что спорить с президентом не запрещается.

Если человек по делу спорит, я не уверена, что за это будет какое-то наказание,

— сказала Светлана.





Светлана Журова

В 2008 году Ирина Винер-Усманова возглавила Всероссийскую федерацию художественной гимнастики. Два года назад в Лужниках открылся ее Дворец художественной гимнастики, который посетил и президент России вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Комплекс Путина впечатлил, и он отметил, что тренироваться там гимнасткам будет особенно хорошо.

Ирина Винер-Усманова вырастила не одно поколение чемпионок мира и Олимпийских игр, среди которых были Ляйсан Утяшева, Ирина Чащина, Алина Кабаева и другие. Одной из самых известных ее подопечных является Алина Кабаева, которая, завершив спортивную карьеру, занялась политической и общественной деятельностью. Сейчас она занимает должность председателя совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа" и возглавляет совет директоров ЗАО "Спорт-Экспресс".





Владимир Путин, Ирина Винер-Усманова и Сергей СобянинМариана Панкина