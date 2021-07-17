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В Болгарии продлили требования к российским туристам

В Болгарии продлили требования к российским туристам

09:43  Автор: Виктория Карташева



Министерство здравоохранения Болгарии продлило до конца июля требование об обязательном тестировании на коронавирус для туристов из России. Соответствующее распоряжение вступит в силу 19 июля. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Прибывающие из России и Португалии допускаются на территорию страны при предъявлении действующего цифрового COVID-сертификата или аналогичного документа, показывающего отрицательный результат ПЦР-теста, проведенного за 72 часа до прибытия в страну», — говорится в распоряжении.

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Если въезжающие на территорию Болгарии туристы не предоставят документ, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста, их могут отправить на 10-дневный карантин.

Также сообщается, что из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом болгарский Минздрав включил в «красную зону» ещё пять стран. Так, республику не смогут посетить туристы из Великобритании, Кипра, Испании, Фиджи и Кувейта. 

Сейчас в Болгарии действует режим чрезвычайной эпидемической ситуации. За прошедшие сутки в стране зафиксировали 76 случаев заболевания коронавирусом. Около 1,9 миллиона человек вакцинированы, 870 тысяч из них уже сделали вторую прививку. 

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С 28 июня Россия формально на взаимной основе возобновила авиасообщение с восемью странами, в том числе и с Болгарией. С 24 июля количество рейсов по этому направлению увеличат. При этом для вакцинированных россиян отменили обязательный ПЦР-тест при возвращении в Россию.


#туризм


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По материалам: pnp.ru

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