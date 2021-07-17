В Италии за сутки COVID-19 выявили у 3121 человека

Влада Некрасова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

19:23 Автор: Александр Тараканов

В Италии за сутки обработано более 244 тысяч тестов на наличие COVID-19, выявлен 3121 случай заражения, что на 223 случая больше, чем днём ранее. Об этом говорится в субботнем бюллетене министерства здравоохранения страны.

Соотношение количества проведённых тестов и числа полученных положительных результатов составило 1,27 процента (против 1,41 процента 16 июля). Больше всего инфицированных, как и в пятницу, обнаружено в Лацио (500), Ломбардии (438), Сицилии (431), Венето (424) и Кампании (238).

Число точно установленных носителей вируса в Италии за сутки выросло на 777 — до 43 491. Количество госпитализированных с симптомами болезни составляет 1111 (плюс 23). В отделениях интенсивной терапия лечатся 162 тяжелобольных (плюс один). Ещё 42 218 бессимптомных больных (плюс 753) находятся на карантине или в домашней самоизоляции.





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За сутки выздоровели 2328 человек, в то же время скончались 13 инфицированных COVID-19.

За время пандемии в стране заразились коронавирусом нового типа 4 284 332 человека, включая 127 964 умерших и 4 112 977 выздоровевших.

По данным Il Sole 24 Ore, в Италии по состоянию на вечер 17 июля количество сделанных прививок против COVID-19 равно 60 571 341, число прошедших полный курс вакцинации составляет 26 303 580, что соответствует 44,4 процента населения страны.

#Италия #здоровье

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