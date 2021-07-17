В Томской области нашли пропавший во время полета Ан-28

Вадим Карасев

В Бакчарском районе Томской области нашли пропавший ранее пассажирский самолет Ан-28. Как выяснилось, он совершил экстренную посадку — по предварительным данным, из-за отказа двигателя.

В 14:36 по Москве было обнаружено место жесткой посадки, рядом с воздушной машиной увидели людей. Позже в авиакомпании "Сибирская легкая авиация" уточнили, что члены экипажа и пассажиры живы — все 17 человек.

Пилот Анатолий Прытков, совершивший посадку

Ан-28 выполнял внутрирегиональный рейс Кедровый — Томск. В 13 часов он пропал с радаров, а затем были получены сигналы аварийного маяка в 160 километрах от Колпашева, которые позволили зафиксировать квадрат поиска.

Причины отказа силовой установки теперь предстоит выяснить следствию. Самолет совершил посадку "на брюхо" и получил повреждения, исключающие возможность восстановления.