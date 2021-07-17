Вашингтон отложил визит Зеленского в США

Вадим Карасев

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США не состоится в июле, как это анонсировали ранее в украинском МИД.



Как сообщает ZN.UA со ссылкой на источники, после телефонного разговора Зеленского и его американского коллеги Джо Байдена, состоявшегося в июне, офис украинского президента и Госдеп США трижды согласовывали свои позиции по предстоящему визиту. В том числе эта тема затрагивалась на переговорах замгоссекретаря США Виктории Нуланд и главы офиса президента Украины Андрея Ермака неделю назад.



В итоге Вашингтон настоял, чтобы из сообщения о разговоре Нуланд и Ермака было вычеркнуто слово "июльский" касаемо визита. "Собеседники обсудили актуальные вопросы повестки дня и содержательное наполнение предстоящего визита президента Украины Владимира Зеленского в США", - говорится в пресс-релизе об их переговорах.

Теперь американская сторона предлагает устроить визит украинского лидера в конце августа, но до Дня независимости Украины, который будет отмечаться 24 августа. Издание отмечает, что подобное предложение вызвало недовольство Киева. По некоторым данным, Вашингтон хочет перенести встречу на тот период августа, когда обе палаты Конгресса уйдут на месячный перерыв, чтобы ограничить возможности Зеленского встречаться с американскими законодателями.



Как писал Ruposters, ранее офис Зеленского раскритиковал переговоры Байдена с Ангелой Меркель за отсутствие конкретики по вопросу противостояния "Северному потоку - 2".

