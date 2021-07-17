Военные медики развернут в Хакасии мобильный госпиталь для лечения пациентов с COVID-19

Влада Некрасова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

18:57 Автор: Виктория Карташева

Источник: РИА Новости

Военные медики развёртывают приёмное отделение в Хакасии для помощи в лечении пациентов, заболевших коронавирусом. Об этом сообщили в Минобороны, пишет РИА Новости.

«Два самолета Ил-76В военно-транспортной авиации доставили личный состав и медицинское оборудование мобильного госпиталя в столицу Республики Хакасия город Абакан с военного аэродрома Шагол Челябинской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что приёмное отделение на базе реабилитационного центра им. А.Лебедя в Черногорске.

В России за сутки выявили 25 116 заболевших коронавирусом

В России за прошедшие сутки подтвердили 25 116 случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших за время пандемии составило 5 933 115 человек.

Также за сутки выписано по выздоровлении 21 437 человек, всего — 5 322 345 пациентов. Число смертей увеличилось на 787, до 147 655. Предыдущие четыре дня в России фиксировали рекордное количество смертей от COVID-19.

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