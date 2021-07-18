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Аваков может вернуться в правительство

Аваков может вернуться в правительство
Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков может осенью вернуться в правительство.

"Есть предложение - осенью, когда начнется новый политический сезон, увидеть его (Арсена Авакова - ред.) в какой-то ипостаси в команде ... это будет по договоренности сторон решаться в сентябре", - сказал глава фракции Слуга народа Давид Арахамия в эфире телеканала Украина 24.
В правительстве много должностей, "у нас есть три-четыре вице-премьера - это тоже опция", отметил нардеп.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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