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Белоруссия рассчитывает сократить ущерб от санкций за счет России

Белоруссия рассчитывает сократить ущерб от санкций за счет России

Белоруссия и Россия работают над совместным планом для противостояния западным санкциям, благодаря которому Минск рассчитывает возместить потенциальный ущерб своей экономике. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, передает БелТА.

Он не стал раскрывать детали самого плана в связи с чувствительностью темы и вниманием к ней тех, кто "заинтересован в наращивании санкционного давления", но отметил, что план предполагает помощь Минску со стороны Москвы.

Это касается кредитно-финансовой поддержки белорусской банковской системы, страхования заключаемых нами сделок. Поэтому у нас нет сомнений, что в этой части поддержка России полностью перекроет те возможные последствия, на наступление которых рассчитывают те, кто эти санкции вводит. Это выгодно и Российской Федерации — мы работаем на взаимовыгодных условиях.

15 июля в Кремле сообщили, что после встречи лидеров России и Белоруссии стороны проработают вопросы помощи Минску в связи с санкциями. О плане противодействия давлению Запада говорила ранее и пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.

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По материалам: uposters.ru

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