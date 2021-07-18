Белоруссия рассчитывает сократить ущерб от санкций за счет России
Белоруссия и Россия работают над совместным планом для противостояния западным санкциям, благодаря которому Минск рассчитывает возместить потенциальный ущерб своей экономике. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, передает БелТА.
Он не стал раскрывать детали самого плана в связи с чувствительностью темы и вниманием к ней тех, кто "заинтересован в наращивании санкционного давления", но отметил, что план предполагает помощь Минску со стороны Москвы.
15 июля в Кремле сообщили, что после встречи лидеров России и Белоруссии стороны проработают вопросы помощи Минску в связи с санкциями. О плане противодействия давлению Запада говорила ранее и пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.