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Бритни Спирс отказалась выступать на сцене, пока ее жизнь и карьеру контролирует отец. Досталось от певицы и ее сестре

Бритни Спирс отказалась выступать на сцене, пока ее жизнь и карьеру контролирует отец. Досталось от певицы и ее сестре

Одержав небольшую победу в суде, решением которого Бритни Спирс самостоятельно смогла выбрать адвоката, готового защищать ее в деле против опеки своего отца, 39-летняя певица продолжает борьбу за свою независимость и свободу. Так, на днях звезда нулевых опубликовала в инстаграме пост, в котором сообщила, что собирается завершить карьеру, пока ее жизнь контролирует отец.

Бритни опубликовала картинку с текстом такого содержания:

Принимай меня такой, какая я есть, или поцелуй меня в задницу, съешь дерьма и наступи на лего.


Картинка в инстаграме Бритни Спирс

Сопроводила певица этот пост текстом:

Я не собираюсь выступать на сцене, пока мой отец решает, что я ношу, говорю, делаю или думаю. Я делала это в течение последних 13 лет. Лучше уж танцевать в пижаме, без укладки и макияжа в своей гостиной, чем вдали от зрителей на сцене Лас-Вегаса, не имея возможности пожать руки поклонникам. Кроме того, мне уже очень давно не позволяют делать ремиксы на свои песни и записывать новые синглы. Так что я ухожу!

Возмутилась Спирс и поведением своей сестры Джейми Линн. На премии Radio Disney Music Awards 2017 она исполнила микс из хитов Бритни, что сильно ранило последнюю:

Мне не нравится, что моя сестра появилась на церемонии награждения и исполнила мои песни в ремиксах! Так называемая поддержка глубоко ранила меня!


Джейми Линн Спирc

Стоит отметить, что за несколько часов до публикации этого поста на странице Спирс появился другой пост. В нем Бритни сообщила, что близкий человек, который громко заявил о своей поддержке, на самом деле ничего не делал, чтобы протянуть Бритни руку помощи в трудное время. Певица не назвала имени, но фолловеры решили, что речь идет как раз о младшей сестре Бритни, которая недавно действительно во всеуслышание выражала поддержку Бритни.

Нет ничего хуже, чем когда самые близкие вам люди, которые никогда не помогали вам, публикуют информацию о вашей ситуации, какой бы она ни была, и праведно заявляют о поддержке... Нет ничего хуже этого! Как смеют люди, которых ты любишь больше всего, вообще что-то говорить? Они даже не протянули руку, чтобы поднять меня в то время! Как ты посмела заявить публично, что теперь тебе не все равно? Ты протянула руку, когда я тонула? Нет. Так что, если ты читаешь это и знаешь, кто ты, и у тебя действительно хватает наглости сказать что-нибудь о моей ситуации только для того, чтобы сохранить лицо, и ты собираешься что-то опубликовать — пожалуйста, остановись в своих праведных порывах, когда ты так далека от праведности, что это даже не смешно!


Картинка в инстаграме Бритни Спирс: "Никогда не забывай, кто игнорировал тебя, когда был нужен тебе, и кто тебе помог, когда ты его даже не просил об этом".

Реакция общественности не заставила себя долго ждать — фанаты Бритни атаковали сестру певицы Джейми Линн в инстаграме. "Змея", "Токсичные члены семьи", "Пока, Джейми Линн" — такие комментарии теперь можно найти чуть ли не под каждой публикацией Джейми Линн, которая, к слову, некоторое время назад заявляла, что ей и ее семье поступают угрозы.


Бритни и Джейми Линн Спирс

Итак, у меня осталась только надежда, а надежда — единственная вещь в этом мире, которую очень трудно убить. И все же люди еще пытаются! Мне не понравилось, что в документальных фильмах обо мне появляются унизительные моменты из прошлого. Я давно прошла через все это, уже давно!

— дополнила Бритни, а в конце обратилась к подписчикам, критикующим ее контент в инстаграме:

Для женщин, которые говорят, что это странно, что я все еще верю в сказки... Идите к черту! Как я уже сказала, надежда — это все, что у меня сейчас есть. Вам повезло, что я вообще что-то публикую. Если вам не нравится то, что вы видите, отпишитесь от меня. Люди пытаются убить надежду, потому что надежда — одна из самых уязвимых и хрупких вещей на свете. А сейчас я пойду и почитаю чертову сказку! P.S. Если вы не хотите видеть, как моя драгоценная задница танцует в моей гостиной, или это не соответствует вашим стандартам, идите почитайте чертову книгу!

Напомним, сейчас Бритни Спирс пытается избавиться от опекунства своего отца с 2014 года. В июне этого года она впервые за два года она лично выступила в суде, в очередной раз попросив прекратить над ней опеку.




Юлия Капустина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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