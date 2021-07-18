День обретения мощей преподобного Сергия Радонежского 18 июля 2021 года

Вадим Карасев

Ежегодно православный мир празднует важное событие — обретение мощей самого любимого в народе святого Сергия Радонежского. Это событие важно для каждого верующего, ведь молитвы в день праздника помогают каждому, и каждое слово будет услышано святым.

Житие преподобного Сергия Радонежского — это путь добродетели, духовного роста и помощи каждому, кто нуждается в поддержке, наставлении или исцелении. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют провести праздничный день в кругу семьи и обязательно помолиться святому, чтобы привлечь в жизнь позитивные перемены и обрести покровительство свыше.

В чем помогает преподобный Сергий Радонежский

Сергий Радонежский — один из святых мучеников, жизнь которого учит нас добродетели, смирению и умению противостоять любым проявлениям зла. Молятся святому при разных обстоятельствах:

Празднование в честь обретения мощей 18 июля 2021 года

для обретения душевной гармонии, избавления от тоски и грусти;для успеваемости во время обучения;для исцеления от душевных и физических недугов;для умения прощать и не отвечать злом врагам и недоброжелателям;для избавления от вредных привычек и поиска выхода из трудной ситуации;для избавления от разрушительных эмоций.

В день праздника во всех церквях и храмах проводят богослужения в честь святого Сергия Радонежского, и священнослужители призывают верующих не оставаться в стороне, обязательно помолиться святому и, если есть такая возможность, поприсутствовать на службе.

В день обретения мощей преподобного Сергия множество паломников устремятся в Троице-Сергиеву Лавру в городе Сергиев Посад, чтобы прикоснуться к святым мощам, помолиться святому и обрести душевную гармонию.

Каждая молитва в день праздника будет услышана, однако верующим необходимо запастись терпением: молящиеся должны помнить о том, что помощь приходит лишь к тем, у кого нет корыстных намерений и кто умеет смиренно ждать поддержки свыше.