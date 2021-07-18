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ГАЗ готовит водородную электрическую "ГАЗель Next" для Германии

ГАЗ готовит водородную электрическую "ГАЗель Next" для Германии

Группа "ГАЗ" совместно с немецкой компанией ElektrofahrzeugeStuttgart (EFA-S) готовит прототип водородного электромобиля. В качестве базовой модели выбран грузовик "ГАЗель NEXT".

У сторон существуют планы серийного производства такой машины – сейчас ее планируется сертифицировать в ЕС, а затем два образца передадут дорожно-строительному управлению района Эсслинген для опытной эксплуатации.

Выпуск планируется наладить следующим образом: российская компания будет поставлять автомобили без силовых агрегатов, немецкая фирма берет на себя оснащение этих заготовок электрической установкой. Готовое изделие появится на рынке под обозначением E35.

Это уже не первый подобный опыт для EFA-S – ранее фирма занималась переоборудованием под электромотор подержаных машин класса LCV. Водородная версия выгодно отличается от сугубо электрического варианта дальностью хода (500 км вместо 200 км).

Как сообщал Ruposters, этой весной в России обнаружили острый дефицит грузовиков.

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По материалам: uposters.ru

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