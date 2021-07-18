Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Технологии » Глава Xbox: «Sony проделала хорошую работу над DualSense, нам есть, чему поучиться у них»

Глава Xbox: «Sony проделала хорошую работу над DualSense, нам есть, чему поучиться у них»

Глава Xbox: «Sony проделала хорошую работу над DualSense, нам есть, чему поучиться у них»
Глава Xbox Фил Спенсер высказался о контроллере DualSense для PlayStation 5.
«Конечно, мы думаем насчет различных устройств, которые могут расширить возможности для игры. Есть вещи, которые мы можем улучшить в нашем геймпаде. Sony проделала хорошую работу над DualSense, мы смотрели на него и думали, что нам стоит у них поучиться.

Пока что мы просто смотрим, что будет происходить с Windows и другими платформами, смотрим, есть ли где уникальная возможность для нас», – заявил Фил.
# Технологии / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Под Одессой засняли драку проституток из-за клиента
Под Одессой засняли драку проституток из-за клиента
ГАЗ готовит водородную электрическую "ГАЗель Next" для Германии
ГАЗ готовит водородную электрическую "ГАЗель Next" для
Звездный Instagram: между пляжем и работой
Звездный Instagram: между пляжем и работой
Назван способ исправления плохой кредитной истории
Назван способ исправления плохой кредитной истории
Экоткани и принты: выбираем в лукбуках летние платья для отдыха и городской жизни
Экоткани и принты: выбираем в лукбуках летние платья для отдыха и
Треть россиян не поддержали идею четырехдневной рабочей недели
Треть россиян не поддержали идею четырехдневной рабочей недели
Лунный день сегодня 18 июля 2021 года
Лунный день сегодня 18 июля 2021 года
Узбек изнасиловал женщину на олимпийском стадионе в Токио
Узбек изнасиловал женщину на олимпийском стадионе в Токио
Битва платьев: Алина Крюкова против Полины Аскери
Битва платьев: Алина Крюкова против Полины Аскери
Путин назначил генерал-лейтенанта полиции Андрея Храпова на пост замминистра внутренних дел
Путин назначил генерал-лейтенанта полиции Андрея Храпова на пост
Таро-прогноз на неделю с 19 по 25 июля 2021 года
Таро-прогноз на неделю с 19 по 25 июля 2021 года
По итогам съезда "Единой России" Путин дал правительству ряд поручений по развитию сельских территорий
По итогам съезда "Единой России" Путин дал правительству

Топ на сегодня

Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 18 июля 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 18 июля 2021 года
Геймер выложил на форуме игры секретную документацию от британского танка Challenger 2
Геймер выложил на форуме игры секретную документацию от британского
Названы победители Каннского кинофестиваля
Названы победители Каннского кинофестиваля
В Москве прокурор попросил больше года ограничения свободы для изготовителя поддельных сертификатов о вакцинации
В Москве прокурор попросил больше года ограничения свободы для
"Яндекс" купил банк
"Яндекс" купил банк

Еще по теме

Microsoft спрашивает обладателей новых Xbox про геймпад PS5
Вибрация геймпада DualSense будет генерироваться на основе звуков и изображений в игре
Глава Xbox: нашими основными соперниками стали Amazon и Google, а не Sony и Nintendo
Игры с Xbox One можно будет запускать на любых устройствах