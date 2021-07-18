Глава Xbox: «Sony проделала хорошую работу над DualSense, нам есть, чему поучиться у них»

Анастасия Иванова

Глава Xbox Фил Спенсер высказался о контроллере DualSense для PlayStation 5.«Конечно, мы думаем насчет различных устройств, которые могут расширить возможности для игры. Есть вещи, которые мы можем улучшить в нашем геймпаде. Sony проделала хорошую работу над DualSense, мы смотрели на него и думали, что нам стоит у них поучиться.Пока что мы просто смотрим, что будет происходить с Windows и другими платформами, смотрим, есть ли где уникальная возможность для нас», – заявил Фил.