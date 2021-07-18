HBO разрабатывает ещё два анимационных спин-оффа «Игры престолов»

Анастасия Иванова

По данным СМИ, HBO продолжает запускать в разработку новые спин-оффы «Игры престолов» — в этот раз анимационные.Ранее уже было известно, что канал создаёт взрослый мультсериал в рамках вселенной Джорджа Мартина. А теперь к нему присоединилось ещё два проекта, хотя не факт, что они дойдут до финишной прямой.Про один из них деталей нет вовсе, а второй должен представить империю Йи Ти — загадочное государство на дальнем востоке, о котором ходят легенды. Там присутствуют огромные джунгли, а сама цивилизация весьма древняя и высокоразвитая. Деталей о области мало, а в сериале его лишь упоминали.Кроме того, канал отменил разработку одного из сериалов под названием «Блошиный конец», который должен был рассказать об очень плохом и бедном районе Королевской Гавани. Официально представители HBO даже не подтверждали существование проекта.На данный момент по вселенной в общей сложности разрабатывают три мультсериала и несколько обычных сериалов — первым выйдет «Дом Дракона», причём уже в следующем году.