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Идите в баню… в отдельно выстроенном помещении

Идите в баню… в отдельно выстроенном помещении
Российские суды встают на сторону жильцов в споре с бизнесменами, решившими открыть в многоквартирном доме доходную точку

00:00  Автор: Валерий Филоненко



Салоны красоты и прочие коммерческие заведения, размещённые на первых этажах многоквартирных домов, могут стать довольно доходным делом… если, конечно, всё законно и не нарушаются права жильцов. Но что делать, если предприимчивые соседи разместили под твоей квартирой сауну или кальянную? «Парламентская газета» разбиралась, можно ли приструнить сомнительные бизнес-проекты или «забанить» их открытие на корню, если они не отвечают интересам собственников жилья.

Жилое и не жилое

Жилищный кодекс разрешает организовывать мелким коммерсантам своё дело в специально оборудованных нежилых помещениях многоквартирного дома. Однако есть ряд примечаний: деятельность в нежилом помещении строго ограничена противопожарными,  градостроительными и санитарными нормами. К примеру, СанПиН 2.1.2.2645-10 не допускает размещение в жилых домах промышленных производств. Предпринимателям нельзя шуметь и загрязнять воздух, а также территорию жилой застройки, создавать угрозу жизни или здоровью жильцов дома.

Кроме того, закон запрещает размещать в жилых домах магазины по продаже москательно-химических товаров, взрывоопасных веществ и материалов, синтетических ковровых изделий, автозапчастей, шин, автомобильных масел.

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Ограничения касаются также и заведений, работающих после 23 часов, учреждений ритуальных услуг, складов любого назначения, специализированных рыбных магазинов, прачечных и химчисток, общественных туалетов.

Крыльцо не в тему и сауна тут не нужна

Как правило, в нежилой фонд переводят квартиры на первых этажах многоэтажек, в которых ранее устройство специальных помещений для ведения бизнеса проектом предусмотрено не было. Поэтому, согласно закону, прежде чем обращаться в муниципалитет с заявлением о придании своей «однушке» или «двушке» другого статуса, собственник должен получить письменное согласие каждого владельца примыкающих к его квартире помещений и большинство голосов владельцев жилых и нежилых помещений, расположенных в доме.

Однако в некоторых случаях требуется согласие всех жильцов дома. Ведь для строительства отдельного входа в будущий магазин или парикмахерскую (на этом настаивает закон) приходится прорубать вход в наружной стене и пристраивать к нему крыльцо, занимающее часть земельного участка вокруг дома, который принадлежит всем жильцам. И если хоть один жилец заартачится, бизнесу придется подыскивать другое место.

Как показывает судебная практика, Фемида в подобных ситуациях встаёт на сторону уязвлённых собственников. Свежий пример: решение Второго кассационного суда общей юрисдикции (Москва), который признал правоту гражданина, отказавшегося подписывать решение общего собрания. Из-за этого бизнесмен не смог приладить крылечко к помещению на первом этаже и подал в суд на несговорчивого товарища, по его мнению, злоупотребившего своим правом.

Суд разобрался в ситуации, пояснив истцу, что законом не предусмотрено «преодоление отсутствия необходимого согласия всех собственников помещений многоквартирного дома на распоряжение общим имуществом». То есть если процедура перевода в нежилое помещение сопряжена с частичной разборкой кладки балкона и демонтажем оконной группы, а также установкой на прилегающем земельном участке крыльца, то любой жилец вправе принимать любое решение самостоятельно и никто не может понудить изменить точку зрения.

Причём такой подход применим не только при оспаривании проектируемых бизнес-помещений, но и в отношении давно действующих. Тому свидетельство недавнее решение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции (Кемерово) от 13 мая 2021 года в пользу гражданина Мовчана, который пожаловался на сауну, расположенную под его квартирой.

В ходе разбирательства выяснилось, что оздоровительный центр «Анталия» проектировался в цокольном этаже на месте, которое предназначалось для автостоянки. При этом документы, подтверждающие законность переустройства нежилого помещения, ответчиком при рассмотрении дела не представлены.

Суд признал в решении, что собственник жилого помещения «имеет право на благоприятные и безопасные условия проживания». Также в документе говорится, что размещение сауны на цокольном этаже многоквартирного дома «противоречит требованиям безопасности здания в процессе эксплуатации и не соответствует целям защиты жизни и здоровья граждан». К тому же в соответствии с СанПиН бани и сауны должны размещаться в отдельно построенных зданиях.


А как быть с кальянными

Как сообщает Роспотребнадзор, с запретом курения табака в предприятиях общественного питания обозначилась серьёзная проблема в открытии кальянных на первых этажах многоквартирных жилых домов, ухудшающих своей деятельностью условия проживания граждан.

«Кальянные с широким спектром проведения досуга (с настольными и видеоиграми, просмотром фильмов и другим) осваивают и оккупируют подвалы, первые этажи жилых домов и даже чердаки. Как правило, в таких заведениях отсутствует система приточно-вытяжной вентиляции, а имеющаяся не соответствует предъявляемым требованиям санитарного законодательства. В итоге приторный сладкий запах и табачный дым вдыхает весь дом, жильцы становятся пассивными курильщиками», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Контрольный орган поясняет, что в процессе курения кальяна образуется дым, насыщенный вредными для здоровья человека составляющими: бензпирен, формальдегиды, угарный газ и другие. Водяной фильтр в кальяне очищает дым от большинства вредных веществ, но не делает его безопаснее. Курильщики вдыхают вредные вещества, которые приводят к раку, нарушениям в работе сердечно-сосудистой системы и другим болезням, отмечают в Роспотребнадзоре.


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Законодательство сегодня не запрещает размещать кальянные в нежилых помещениях многоквартирных домов, поэтому ещё в 2019 году депутаты Заксобрания Петербурга предложили ввести в правовом поле такие запретительные меры. Впрочем, и действующих норм вполне хватает, чтобы отбить охоту у бизнесменов травить вредными веществами жильцов многоэтажек, уверен первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

В интервью «Парламентской газете» сенатор пояснил, что по закону курение в местах общепита запрещено, но владельцы кальянных обходят эти рестрикции. «Сами по себе кальянные мало привлекательны без сопутствующих напитков и еды, поэтому их объединяют с общепитом, что запрещено законом. И в этом случае речь идёт о слабой исполнительности закона со стороны местных властей».

Помимо вреда здоровью из-за таких кальянных федеральный бюджет недополучает существенные суммы, считает сенатор Сергей Рябухин. Он тоже предлагает навести здесь порядок. «Здоровье граждан страдает, но есть ещё и откровенное мошенничество», — пояснил он «Парламентской газете».


#жкх #недвижимость


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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