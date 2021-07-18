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Iron Maiden выпустили первую песню за 6 лет

Iron Maiden выпустили первую песню за 6 лет
Iron Maiden выпустили композицию The Writing On The Wall, которая стала первой песней с момента выхода 16-го студийного альбома The Book of Souls в 2015 году. Выходу трека предшествовала длительная загадочная тизерная кампания, в которую были вовлечены фанаты группы. Песня написана Брюсом Дикинсоном и гитаристом Адрианом Смитом, а продюсером стали Кевин Ширли и басист Стив Харрис.

Анимационный клип на The Writing On The Wall сняли бывшие режиссеры Pixar и давние фанаты группы Марк Эндрюс и Эндрю Гордон.
Работу над новым альбомом Iron Maiden планировали начать еще в 2019 году, но первые намеки на это начали появляться только этой весной.
# Шоу-бизнес / Бизнес / В мире
По материалам: gogetnews.info

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