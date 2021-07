Iron Maiden выпустили первую песню за 6 лет

Влада Некрасова

Iron Maiden выпустили композицию The Writing On The Wall, которая стала первой песней с момента выхода 16-го студийного альбома The Book of Souls в 2015 году. Выходу трека предшествовала длительная загадочная тизерная кампания, в которую были вовлечены фанаты группы. Песня написана Брюсом Дикинсоном и гитаристом Адрианом Смитом, а продюсером стали Кевин Ширли и басист Стив Харрис.Анимационный клип на The Writing On The Wall сняли бывшие режиссеры Pixar и давние фанаты группы Марк Эндрюс и Эндрю Гордон.Работу над новым альбомом Iron Maiden планировали начать еще в 2019 году, но первые намеки на это начали появляться только этой весной.