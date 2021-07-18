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Экоткани и принты: выбираем в лукбуках летние платья для отдыха и городской жизни

Экоткани и принты: выбираем в лукбуках летние платья для отдыха и городской жизни

Осенью ненастно, зимой холодно, ну а весна всегда получается такой короткой — когда носить платья, как не летом! В новой подборке лукбуков собрали актуальные коллекции с фасонами на любой вкус.

1.Vika 2.0

Дизайнер Вика Газинская представила летнюю капсулу своего экобренда Vika 2.0, который она запустила в прошлом году. В коллекцию вошли платья-рубашки, платья-туники с принтами и нарядные платья с воротничками в стиле ретро. Стоимость нарядов начинается в среднем от 30 тысяч рублей.

 


Vika 2.0















2.Studio 29

Российский бренд одежды Studio 29 представил лукбук летней коллекции, куда вошли актуальные модели сезона: яркие жакеты, топы со шнуровкой и, конечно, летние платья. Жакеты можно приобрести за 8 900—9 900 рублей, цены на сарафаны стартуют от 4 900 рублей.


Studio 29











3.Levi's

В сезоне весна-лето — 2021 Levi's запустил линейку платьев. В локальной кампании ее представили молодые героини из разных сфер. Например, в съемках приняли участие дочь Валерия Меладзе и дизайнер ювелирных украшений Инга Меладзе, танцовщица Ульяна Пылаева, актриса Лена Тронина и другие.

Джинсовый сарафан сейчас можно приобрести со скидкой за 4 500 рублей, клетчатое платье — за 6 700 рублей.












Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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