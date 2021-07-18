Эксперты: создание специализированного оператора откроет новые возможности для распространителей соцрекламы в Сети

Вадим Карасев

Правительство наделило функциями оператора социальной рекламы АНО "Институт развития интернета" (АНО "ИРИ"). Организация определена оператором социальной рекламы в рамках реализации положений Федерального закона №124-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон „О рекламе“". Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Правительства РФ.

Организация станет следить за тем, чтобы доля социальной рекламы на интернет-площадках составляла до пяти процентов от общего объема рекламы ресурса.

"Норма о 5%-ной квоте существует уже 15 лет, но фактически работала только для ТВ, печатных изданий и наружной рекламы. В Интернете из-за отсутствия соответствующего механизма квота регулировалась только за счет самоорганизации самих участников рынка. Так ещё в прошлом году крупнейшие интернет-площадки в России подписали меморандум о социальной рекламе, где ИРИ также была координирующей организацией в вопросах социальной рекламы. Сейчас благодаря изменениям в законодательстве создается легальный механизм регулирования соцрекламы в Сети, и ИРИ становится его важной частью", — сказал заместитель генерального директора по социальной рекламе Института развития интернета Андрей Воронков, комментируя наделение АНО "ИРИ" статусом оператора социальной рекламы в сети Интернет.

По его словам, в настоящее время обсуждаются подходы к отбору проектов для продвижения.На первом этапе оператор будет взаимодействовать с "Яндексом", Google, Mail.ru, Rambler, TikTok и Facebook. Эти площадки обеспечат оператору доступ к инвентарю для размещения рекламы социально ориентированных НКО, благотворительных организаций, фондов, органов власти и других рекламодателей соцрекламы.

"Рекламодатели смогут размещать социальную рекламу через оператора, но они могут, как и прежде, взаимодействовать с площадками напрямую, если подобные отношения проектов уже действуют и работают. Мы — дополнительная возможность эффективного и централизованного продвижения проектов на интернет-площадках", — подчеркнул Андрей Воронков.

Он также выразил уверенность, что благодаря деятельности оператора увеличится как процент социальной рекламы в Сети, так и число россиян, задействованных в общественно-полезных проектах и инициативах.

Согласно недавно принятым нормам закона "О рекламе", информационные ресурсы с ежедневным охватом свыше 100 тыс. пользователей Рунета должны предоставить оператору 5%-ную квоту на размещение социальной рекламы. Также организация будет получать сведения об объемах распространения рекламы от площадок-рекламораспространителей, вести учет форм, способов и средств распространения соцрекламы в Сети.