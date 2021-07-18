Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » Эксперты: создание специализированного оператора откроет новые возможности для распространителей соцрекламы в Сети

Эксперты: создание специализированного оператора откроет новые возможности для распространителей соцрекламы в Сети

Эксперты: создание специализированного оператора откроет новые возможности для распространителей соцрекламы в Сети

Правительство наделило функциями оператора социальной рекламы АНО "Институт развития интернета" (АНО "ИРИ"). Организация определена оператором социальной рекламы в рамках реализации положений Федерального закона №124-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон „О рекламе“". Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Правительства РФ.

Организация станет следить за тем, чтобы доля социальной рекламы на интернет-площадках составляла до пяти процентов от общего объема рекламы ресурса.

"Норма о 5%-ной квоте существует уже 15 лет, но фактически работала только для ТВ, печатных изданий и наружной рекламы. В Интернете из-за отсутствия соответствующего механизма квота регулировалась только за счет самоорганизации самих участников рынка. Так ещё в прошлом году крупнейшие интернет-площадки в России подписали меморандум о социальной рекламе, где ИРИ также была координирующей организацией в вопросах социальной рекламы. Сейчас благодаря изменениям в законодательстве создается легальный механизм регулирования соцрекламы в Сети, и ИРИ становится его важной частью", — сказал заместитель генерального директора по социальной рекламе Института развития интернета Андрей Воронков, комментируя наделение АНО "ИРИ" статусом оператора социальной рекламы в сети Интернет.

По его словам, в настоящее время обсуждаются подходы к отбору проектов для продвижения.На первом этапе оператор будет взаимодействовать с "Яндексом", Google, Mail.ru, Rambler, TikTok и Facebook. Эти площадки обеспечат оператору доступ к инвентарю для размещения рекламы социально ориентированных НКО, благотворительных организаций, фондов, органов власти и других рекламодателей соцрекламы. 

"Рекламодатели смогут размещать социальную рекламу через оператора, но они могут, как и прежде, взаимодействовать с площадками напрямую, если подобные отношения проектов уже действуют и работают. Мы — дополнительная возможность эффективного и централизованного продвижения проектов на интернет-площадках", — подчеркнул Андрей Воронков.

Он также выразил уверенность, что благодаря деятельности оператора увеличится как процент социальной рекламы в Сети, так и число россиян, задействованных в общественно-полезных проектах и инициативах.

Согласно недавно принятым нормам закона "О рекламе", информационные ресурсы с ежедневным охватом свыше 100 тыс. пользователей Рунета должны предоставить оператору 5%-ную квоту на размещение социальной рекламы. Также организация будет получать сведения об объемах распространения рекламы от площадок-рекламораспространителей, вести учет форм, способов и средств распространения соцрекламы в Сети.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Эксперты: создание специализированного оператора откроет новые возможности для распространителей соцрекламы в Сети
Эксперты: создание специализированного оператора откроет новые
Руническая медитация для достижения душевного равновесия
Руническая медитация для достижения душевного равновесия
Белоруссия рассчитывает сократить ущерб от санкций за счет России
Белоруссия рассчитывает сократить ущерб от санкций за счет России
В Москве прокурор попросил больше года ограничения свободы для изготовителя поддельных сертификатов о вакцинации
В Москве прокурор попросил больше года ограничения свободы для
Как показывать Знакам Зодиака свою любовь
Как показывать Знакам Зодиака свою любовь
Николай Лукашенко посетил фестиваль "Славянский базар" и снова произвел фурор в сети
Николай Лукашенко посетил фестиваль "Славянский базар" и
Марсоход Perseverance сделал фотографии дна древнего озера
Марсоход Perseverance сделал фотографии дна древнего озера
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 18 июля 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 18 июля 2021 года
Геймер выложил на форуме игры секретную документацию от британского танка Challenger 2
Геймер выложил на форуме игры секретную документацию от британского
Названы победители Каннского кинофестиваля
Названы победители Каннского кинофестиваля
"Яндекс" купил банк
"Яндекс" купил банк
Вашингтон отложил визит Зеленского в США
Вашингтон отложил визит Зеленского в США

Топ на сегодня

США просят Узбекистан приютить работавших на НАТО афганцев
США просят Узбекистан приютить работавших на НАТО афганцев
Сакральный смысл Восьмерки: энергетика числа 8 и его влияние на судьбу и удачу
Сакральный смысл Восьмерки: энергетика числа 8 и его влияние на
"Майор Гром: Чумной Доктор": история создания фильма, российский фандом, успех на Netflix и планы на сиквелы
"Майор Гром: Чумной Доктор": история создания фильма,
Агата Муцениеце, Марина Зудина, Павел Табаков, Михаил Пореченков и другие на открытии кинофестиваля "Горький fest"
Агата Муцениеце, Марина Зудина, Павел Табаков, Михаил Пореченков и
Названы самые популярные исполнители у россиян по версии Spotify
Названы самые популярные исполнители у россиян по версии Spotify

Еще по теме

Калашников попросил проверить объем социальной рекламы на федеральных каналах
До завершения интернет-голосования на конкурсе соцрекламы остается три дня
Госдума проголосовала за увеличение объёма рекламы в СМИ
Законы, вступающие в силу 3 июня