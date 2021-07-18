Как показывать Знакам Зодиака свою любовь

Вадим Карасев

Универсальных правил в любви почти нет. К каждому человеку должен быть свой подход, с каждым нужна своя стратегия поведения и соблазнения. Тем не менее астрологи рассказали, как нужно и можно показывать свою любовь разным Знакам Зодиака.

Важно помнить о том, как выбирать человека для отношений. В этом плане полезными будут три методики определения совместимости. Старайтесь проявлять активность лишь после того, как вы будете уверены в том, что человек вам подходит. Чаще прислушивайтесь и к интуиции, и к здравому смыслу.

Овен

Овнам что показывай, что не показывай любовь — разницы нет. Если у них нет даже зачатка ответной симпатии, они не обратят на вас внимания. Они сами инициируют знакомства, если решают, что человек им нравится. В противном случае на них крайне сложно произвести впечатление. Главное — показать, что вы веселый и добрый человек.

Телец

Этим людям нужно продемонстрировать свой статус, если Телец — женщина. Если перед вами Телец сильного пола, то его возьмешь только красотой и грацией. Можно попробовать добавить в образ и поведение нотку недоступности. Тельцы желают обладать только самыми лучшими людьми.

Близнецы

Понравиться Близнецам не очень сложно, но показывать свои чувства стоит следующим образом. Нельзя ревновать и торопить события. Нужно быть веселыми, добрыми и отзывчивыми, а также сдружиться с их друзьями. Если вы подружитесь с ними, Близнецы поймут, что вы — тот самый человек.

Рак

На Раков нельзя давить своей любовью. Демонстрировать ее стоит осторожно и только после того, как это начнут делать сами Раки. Нужно, чтобы они сами были ведущими в этом танце, а вы — ведомыми. Раки любят чувствовать свою силу. Покорность — лучший способ показать свои чувства этим людям.

Лев

Львам можно и даже нужно показывать свои чувства, но лучше не перебарщивать. Они обожают комплименты и внимание со стороны, поэтому важно сразу сказать им, что они вам нравятся. Женщины этого Знака любят смелость, а мужчины — неординарность. Если и показывать им любовь, то только так.

Дева

С Девами не стоит быть навязчивыми и торопить события, но зато с ними можно быть открытыми на сто процентов. Для этого даже не нужно ничего говорить. Можно просто посмотреть на них влюбленным взглядом — они все сразу поймут. Плюс этих людей в том, что они сразу скажут вам, есть у вас шансы или нет.

Весы

Весам показывать симпатию и любовь нужно через комплименты, подарки, внимание. Если просто подойти и пригласить их куда-то, это сработает не так хорошо, как могло бы сработать, подари вы им при этом что-то. Если вам не хочется ничего дарить или перед вами мужчина-Весы, то вашим помощником станет неординарность.

Скорпион

Понравиться Скорпиону очень сложно. Вы должны быть добрыми и открытыми. То же самое свойственно и для тех, кто уже находится в отношениях с этими людьми. Доброта, верность и искренность сделают так, что Скорпион будет любить вас всю свою жизнь — до тех пор, пока вы его не разочаруете.

Стрелец

Стрельцам можно показывать любовь самыми разными способами. Все они будут хороши, но самое главное — не требовать ничего в ответ. Эти люди не любят, когда любовь приводит к сковывающим их обязательствам. Показывая любовь, не стоит ограничивать свободу Стрельцов.

Козерог

Козерогу показывать свою любовь нужно ненавязчиво. Полезный совет: расскажите Козерогу какую-то тайну о себе. Они точно никому ничего не расскажут, но будут польщены вашим доверием. Также им можно показывать свою любовь заботой, добрыми словами. Они это очень ценят.

Водолей

Водолеев нужно уметь слушать. Еще важно интересоваться их увлечениями и демонстрировать неподдельный интерес к тому, что они делают. Так вы еще сможете показать им, что вас не будет никаких проблем в общении, никаких конфликтов. Водолеи не влюбятся в того, кто сделан из иного теста.

Рыбы

Рыбам постоянно нужно показывать свою любовь. Эти люди нуждаются во внимании больше, чем кто-либо другой. С ними точно не получится построить отношений, встречаясь раз в неделю. Придется постоянно быть рядом. Только так они почувствуют себя нужными и любимыми.