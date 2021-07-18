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Красноярский край получит свыше 2,4 миллиарда рублей на закупку электротранспорта

Красноярский край получит свыше 2,4 миллиарда рублей на закупку электротранспорта

10:34  Автор: Юлия Катенёва


Источник: Правительство России



Красноярский край получит свыше 2,4 миллиарда рублей на закупку экологичного вида транспорта. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабинета министров.

В рамках финансирования мер по снижению вредных выбросов в атмосферу будет закуплено 50 троллейбусов и 25 трамваев отечественного производства. «У нас сейчас есть неплохие модели, видел ряд из них на предприятиях в ходе поездок по регионам. Рассчитываем, что по итогам обновления парка общественного транспорта в Красноярске объём вредных автомобильных выбросов в атмосферу снизится и экологическая обстановка в городе улучшится», — указал Мишустин.

Половину общественного транспорта предложили перевести на газ


Ранее на обновление парка для четырёх индустриальных регионов было дополнительно выделено более 4,8 млрд рублей. Вместе с тем, расширен перечень направлений, куда регионы могут направлять средства, выделенные в  рамках федерального проекта «Чистый воздух». Планируется, что на эти цели в 2021 году будет дополнительно выделено более 1,8 млрд рублей, напоминает сайт кабмина.

Так, регионы смогут тратить деньги на покупку экологичных видов общественного транспорта, а также на  строительство или ремонт необходимой инфраструктуры, реконструкцию теплотрасс, газопроводов и распределительных сетей для подключения к ним жилых домов и промышленных предприятий.

У регионов также появилась возможность получить субсидии на строительство и реконструкцию газопроводов и распределительных сетей для подключения к ним жилых домов и промышленных предприятий.


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Согласно постановлению, мероприятия по снижению вредных выбросов, которые проводятся в регионах, могут полностью финансироваться за счёт федеральных средств. Раньше такую поддержку оказывали только на условиях софинансирования, то есть определённый объём средств должен был вложить сам субъект.

Работа ведётся в рамках федерального проекта «Чистый воздух», который входит в национальный проект «Экология».


#в регионах #экология #транспорт


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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