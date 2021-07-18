Кто родился 18 июля
00:45 Автор: Ирина Макеева
С 24 января 2020 года является помощником Президента РФ.
В 1960-е годы Евгений Евтушенко вместе с Андреем Вознесенским, Бэлой Ахмадулиной, Робертом Рождественским и другими «поэтами-шестидесятниками» собирал огромное количество зрителей на чтение своих стихов в Политехническом музее.
С начала 90-х годов Евтушенко жил в городе Талса (США), где преподавал в местном университете.
Евгений Евтушенко также автор нескольких повестей, романов и киносценариев. Произведения литератора переведены на более чем 70 языков, они изданы во многих странах мира.
Политик стоял у истоков образования Организации Объединенных Наций — под Уставом этой организации стоит его подпись. Андрей Громыко был первым советским представителем при ООН. В интересах СССР он свыше 20 раз использовал право вето в Совете Безопасности ООН, в результате чего получил сначала в дипломатической среде, а затем и в прессе прозвище «Мистер Нет».
В феврале 1957 года Андрей Громыко был назначен министром иностранных дел СССР. На этом посту он проработал около 30 лет. В июле 1985 года он был избран Председателем Президиума Верховного Совета СССР и оставался на этом посту до 1988 года, когда по его просьбе был освобожден.