Кто родился 18 июля

Алексей Вольцев

00:45 Автор: Ирина Макеева

Владимир Ростиславович Мединский (51 год), помощник Президента РФ. Был одним из соучредителей и руководителей одно из первых российских пиар-агентств «Корпорация «Я». Возглавлял Департамент по информационной политике Министерства по налогам и сборам РФ, являлся советником заместителя председателя Государственной Думы РФ III созыва Георгия Бооса. Избирался депутатом Государственной Думы РФ IV и V созывов. В 2012-2020 годах возглавлял министерство культуры РФ.

С 24 января 2020 года является помощником Президента РФ.

Евгений Александрович Евтушенко (1932-2017), советский и российский поэт. Первое стихотворение поэта было опубликовано в газете «Советский спорт», а спустя три года вышел его первый сборник стихов «Разведчики грядущего». В 1952 году он стал самым молодым членом Союза писателей СССР.

В 1960-е годы Евгений Евтушенко вместе с Андреем Вознесенским, Бэлой Ахмадулиной, Робертом Рождественским и другими «поэтами-шестидесятниками» собирал огромное количество зрителей на чтение своих стихов в Политехническом музее.

С начала 90-х годов Евтушенко жил в городе Талса (США), где преподавал в местном университете.

Евгений Евтушенко также автор нескольких повестей, романов и киносценариев. Произведения литератора переведены на более чем 70 языков, они изданы во многих странах мира.

Андрей Андреевич Громыко (1909-1989), советский политический и государственный деятель. В 1939 году был отобран комиссией ЦК ВКП(б) для работы в Народном комиссариате иностранных дел (ныне МИД). Был послом СССР в США и в Великобритании.

Политик стоял у истоков образования Организации Объединенных Наций — под Уставом этой организации стоит его подпись. Андрей Громыко был первым советским представителем при ООН. В интересах СССР он свыше 20 раз использовал право вето в Совете Безопасности ООН, в результате чего получил сначала в дипломатической среде, а затем и в прессе прозвище «Мистер Нет».

В феврале 1957 года Андрей Громыко был назначен министром иностранных дел СССР. На этом посту он проработал около 30 лет. В июле 1985 года он был избран Председателем Президиума Верховного Совета СССР и оставался на этом посту до 1988 года, когда по его просьбе был освобожден.

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