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Кудрин похвастался своим подвигом на посту главы Минфина

Кудрин похвастался своим подвигом на посту главы Минфина

Председатель Счетной палаты, бывший министр финансов Алексей Кудрин заявил, что на предыдущем посту совершил подвиг, которым гордится больше, чем другими. Это не разработка новой налоговой системы, хотя ее ставят на первое место большинство экспертов.

В интервью газете "Коммерсант" Кудрин отметил, что всем было знакомо выражение "деревянный рубль", причем после распада СССР положение валюты не улучшилось.

"Я мечтал, когда станет полноценный конвертируемый рубль, которого никто не будет бояться, и все забудут слово "деревянный". Вот это произошло, у этого даже есть дата", – сказал он.

Экс-министр назвал эту дату: рубль стал полноценной валютой 1 июля 2006 года, когда были сняты ограничения на движение капитала внутри России и вне ее. До этого требовалось получать разрешение на ввоз капитала, в том числе для вывода заработанного или движения средств на инвестиции.

"Последнюю точку, может быть, в этом движении рубля к мировому признанию поставила Набиуллина. Уже в более сложных обстоятельствах она ввела плавающий курс", – добавил Кудрин.

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По материалам: uposters.ru

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