Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ляшко назвал сроки вакцинации препаратом Moderna

Ляшко назвал сроки вакцинации препаратом Moderna
Уже в среду вакцину американской компании Moderna от коронавируса COVID-19 развезут во все регионы Украины. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в воскресенье, 18 июля.

"Развозка в регионы начнется уже сегодня, в среду вакцина будет в каждой области", – заявил он.

Министр напомнил, что разработанная компанией Moderna мРНК-вакцина одобрена ВОЗ для экстренного применения.
"Это значит, что после полного курса прививки по ней также можно будет получить международный сертификат о проведении вакцинации. Полный курс прививок предусматривает введение двух доз вакцины с интервалом в 28 дней", – отметил Ляшко.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

На Камчатке засняли на видео "торнадо" из комаров
На Камчатке засняли на видео "торнадо" из комаров
Ляшко назвал сроки вакцинации препаратом Moderna
Ляшко назвал сроки вакцинации препаратом Moderna
Под Одессой засняли драку проституток из-за клиента
Под Одессой засняли драку проституток из-за клиента
ГАЗ готовит водородную электрическую "ГАЗель Next" для Германии
ГАЗ готовит водородную электрическую "ГАЗель Next" для
Звездный Instagram: между пляжем и работой
Звездный Instagram: между пляжем и работой
Назван способ исправления плохой кредитной истории
Назван способ исправления плохой кредитной истории
Экоткани и принты: выбираем в лукбуках летние платья для отдыха и городской жизни
Экоткани и принты: выбираем в лукбуках летние платья для отдыха и
Треть россиян не поддержали идею четырехдневной рабочей недели
Треть россиян не поддержали идею четырехдневной рабочей недели
Лунный день сегодня 18 июля 2021 года
Лунный день сегодня 18 июля 2021 года
Узбек изнасиловал женщину на олимпийском стадионе в Токио
Узбек изнасиловал женщину на олимпийском стадионе в Токио
Битва платьев: Алина Крюкова против Полины Аскери
Битва платьев: Алина Крюкова против Полины Аскери
Путин назначил генерал-лейтенанта полиции Андрея Храпова на пост замминистра внутренних дел
Путин назначил генерал-лейтенанта полиции Андрея Храпова на пост

Топ на сегодня

Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 18 июля 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 18 июля 2021 года
Геймер выложил на форуме игры секретную документацию от британского танка Challenger 2
Геймер выложил на форуме игры секретную документацию от британского
Названы победители Каннского кинофестиваля
Названы победители Каннского кинофестиваля
В Москве прокурор попросил больше года ограничения свободы для изготовителя поддельных сертификатов о вакцинации
В Москве прокурор попросил больше года ограничения свободы для
Как показывать Знакам Зодиака свою любовь
Как показывать Знакам Зодиака свою любовь

Еще по теме

В компании Moderna ожидают, что ее вакцина защитит от британской мутации COVID-19
0,8 млн россиян вакцинировались от Covid-19
В Минздраве назвали сроки появления в Украине вакцины от коронавируса
Украина в феврале получит более 100 тысяч доз вакцины Pfizer