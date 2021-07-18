Ляшко назвал сроки вакцинации препаратом Moderna
Сегодня, 21:25 Алексей Вольцев
Уже в среду вакцину американской компании Moderna от коронавируса COVID-19 развезут во все регионы Украины. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в воскресенье, 18 июля.
"Развозка в регионы начнется уже сегодня, в среду вакцина будет в каждой области", – заявил он.
Министр напомнил, что разработанная компанией Moderna мРНК-вакцина одобрена ВОЗ для экстренного применения.
"Это значит, что после полного курса прививки по ней также можно будет получить международный сертификат о проведении вакцинации. Полный курс прививок предусматривает введение двух доз вакцины с интервалом в 28 дней", – отметил Ляшко.
По материалам: gogetnews.info