Ляшко назвал сроки вакцинации препаратом Moderna

Алексей Вольцев

Уже в среду вакцину американской компании Moderna от коронавируса COVID-19 развезут во все регионы Украины. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в воскресенье, 18 июля."Развозка в регионы начнется уже сегодня, в среду вакцина будет в каждой области", – заявил он.Министр напомнил, что разработанная компанией Moderna мРНК-вакцина одобрена ВОЗ для экстренного применения."Это значит, что после полного курса прививки по ней также можно будет получить международный сертификат о проведении вакцинации. Полный курс прививок предусматривает введение двух доз вакцины с интервалом в 28 дней", – отметил Ляшко.