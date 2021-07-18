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Лунный день сегодня 18 июля 2021 года

Лунный день сегодня 18 июля 2021 года

Лунный календарь — лучший помощник на каждый день. Астрологи рассказали о том, каким будет этот день, что нас ожидает в каждой сфере жизни и как можно привлечь удачу быстрее всего.


Посвятите этот день восстановлению биополя. Эта неделя была весьма непростой, так что постарайтесь избавиться от мыслей о прошлом. Луна не в лучшем положении, но это в некоторой степени к лучшему, ведь нужно набраться сил перед началом новой недели.

Фаза Луны: начинается 8 лунный день, которому суждено пройти под эгидой Скорпиона. Это значит, что нас ожидает далеко не самый благоприятный день, ведь энергия стихии Воды не лучшим образом сочетается с растущей Луной. Тем не менее будут и приятные моменты, о которых тоже рассказали астрологи.

Магнитные бури 18 июля: магнитных бурь не ожидается, поскольку солнечные ветры предельно слабы.

Что принесет удачу сегодня


уединение;
спокойствие;
пешие прогулки;
домашние дела.

Что отпугнет успех в этот день


финансовые операции;
работа;
сложные дела;
силовой спорт;
ссоры.

Домашние дела по лунному календарю

Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru сообщают, что сегодня очень благоприятное время для занятия простыми домашними делами. Возможно, это одно из лучших решений, чем занять себя в такой энергетически сложный день. Сегодня контакты с социумом рекомендуется по максимуму ограничить, поэтому лучше заняться чем-то в уединении. Можно завершить уборку, начатую вчера. То же касается и ремонта. Этот день прекрасно подходит для наведения порядка в личных вещах.

Что надеть в это воскресенье

И дома, и вне родных стен астрологи настоятельно рекомендуют поменьше надевать одежду белого и красного цвета. Вместо этих оттенков полезными будут желтый, серый, зеленый, черный. Синий тоже лучше исключить, поскольку он подталкивает людей к неприятным мыслям и рассуждениям о прошлом.


Из камней-талисманов стоит отдать предпочтение успокаивающим камням типа аметиста или аквамарина, а также серебряным украшениям. Они гармонизируют сознание и не дадут выйти наружу страхам и неуверенности.

Финансы и работа в 8 лунный день

Любые операции, связанные с деньгами, постарайтесь сегодня не совершать. Отложите решение всех финансовых вопросов на другой день, так как в это воскресенье в сфере финансов Луна в Скорпионе не сулит ничего хорошего. Категорически запрещено покупать одежду и электронику.


Воскресенье не подходит для тяжелой работы, но если этот день для вас рабочий, займитесь рутинными делами. Не попадайтесь на глаза начальству, да и с коллегами общайтесь поменьше. Не показывайте свои эмоции клиентам, не поддавайтесь на провокации и не слушайте ничьих советов. Помните, что сегодня люди склонны к обману.

Настроение и здоровье 18 июля

Настроение и здоровье будут оставлять желать лучшего. Луна может усугубить положение, усилив тягу к вредным привычкам: перееданию, курению, азартным играм. Полезно ходить пешком, но лучше не заниматься силовыми упражнениями. В это воскресенье большинство проблем может быть связано с внутренним миром человека. Многие почувствуют подавленность, страхи и комплексы.

Если в этот день вы полны негативных мыслей, то это признак нарушения вашего духовного пути. Постарайтесь выяснить, где вы сошли с верной дороги. При желании можно выбраться на природу, но если вы не хотите ничего делать, лучше предаться лени.

Любовь и общение по лунному календарю


Никаких конфликтов и ссор сегодня быть не должно, поскольку большинство людей в себе, заняты самокопанием. Даже если неурядицы появятся, достаточно будет просто пойти на компромисс. Старайтесь не спорить ни с кем, особенно если это свидание или семейный ужин. Астрологи советуют не портить настроение себе и окружающим.

Кстати, о свиданиях — можно встречаться с теми, кому вы уже доверяете. Новые знакомства в такие дни с высокой вероятностью разочаровывают. Если судьба поможет вам встретить на своем пути интересного человека, это может значить лишь одно — у вас чистая карма и вы на правильном пути в данный момент.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

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