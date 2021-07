Марсоход Perseverance сделал фотографии дна древнего озера

Вадим Карасев

Марсоход NASA Perseverance сделал снимки дна древнего озера, которое он обнаружил при исследовании поверхности Марса. Эти фотографии были опубликованы в новом посте в Twitter.

"Посмотрите на этот кусок камня, который я нашёл: он выглядит как садовая брусчатка и, вероятно, представляет собой горную породу в месте её выхода на поверхность. Материалы подобные этому, находившиеся здесь с первых дней существования этого древнего дна могут помочь понять, на что было похоже это озеро", - говорится в комментарии к изображению.

Check out this patch of rock I found: looks kind of like garden pavers, and is probably exposed bedrock. Material like this, from the early days of this ancient lakebed, can help capture what that lake was like. Spending a few days investigating…https://t.co/p9A2vJFjIV pic.twitter.com/0bc8lPiQLS

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) July 14, 2021

Аппарат продолжает сбор жизненно важных данных в кратере Джезеро, где он совершил посадку 18 февраля. Основная миссия ровера - поиск свидетельств существования жизни на Красной планете в прошлом и именно поэтому он был отправлен в это место. Исследователи полагают, что "этот район когда-то был затоплен водой и здесь находилась дельта древней реки".

Ранее Ruposters писал о масштабных полярных сияниях, заснятых на Марсе.