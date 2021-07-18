Меркель призвала Европу ускорить борьбу с изменением климата на фоне наводнения в Германии

Алексей Вольцев

19:34 Автор: Юлия Катенёва

Источник: РИА Новости

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала Европу к активной реализации мер по борьбе с изменением климата, передает РИА Новости.

Заявление канцлера прозвучало на фоне разрушительных наводнений на западе Германии, жертвами которых стали более 150 человек.

«Мы должны торопиться, мы должны двигаться быстрее в борьбе с изменением климата», — заявила Меркель во время визита в город Аденау в Рейнланд-Пфальце, пострадавшем от наводнений.

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При этом, по словам канцлера, основывать выводы только на одном климатическом событии не стоит, необходимо анализировать совокупность событий.

«Нельзя делать выводов из одного события, но совокупность всех событий, которые мы переживаем в Германии, и их размах, показывают, — если вы верите в науку, а я, как известно, делаю это, — что это частично связано с изменением климата. Это значит, что мы должны брать на себя больше инициативы», — цитирует агентство Меркель.





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Как сообщалось ранее, в начале недели на юго-запад Германии обрушились ливни, из-за которых из берегов вышли притоки Рейна. Затопленными оказались Северный Рейн — Вестфалия и Рейнланд-Пфаль, режим ЧС объявлен на юго-востоке Баварии в районе Берхтесгаденер-Ланд. По данным на воскресенье, 18 июля, число погибших составило 156 человек.

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