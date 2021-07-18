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На Камчатке засняли на видео "торнадо" из комаров

На Камчатке засняли на видео "торнадо" из комаров

Один из поселков на Камчатке оказался атакован тучами комаров. Жители Усть-Камчатска жалуются на небывалое нашествие кровососущих насекомых, сообщает "Камчатка-информ".

На одном из снятых роликов видно, как жужжащий рой образует столб, напоминающий торнадо. Несколько минут насекомые роятся, затем они разлетаются в разные стороны.

По словам специалистов, людям не стоит паниковать, так как назойливые гости для них угрозы не представляют. Энтомолог Людмила Лобкова рассказала, что на кадрах, появившихся в Интернете, запечатлены комары-самцы, которые не пьют кровь теплокровных.

"Кружатся вокруг одной или нескольких самок для того, чтобы спариться", – заметила эксперт, добавив, что такое можно наблюдать каждый год, вопрос только в численности насекомых и погодных условиях.

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По материалам: uposters.ru

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