На Камчатке засняли на видео "торнадо" из комаров

Вадим Карасев

Один из поселков на Камчатке оказался атакован тучами комаров. Жители Усть-Камчатска жалуются на небывалое нашествие кровососущих насекомых, сообщает "Камчатка-информ".

На одном из снятых роликов видно, как жужжащий рой образует столб, напоминающий торнадо. Несколько минут насекомые роятся, затем они разлетаются в разные стороны.



По словам специалистов, людям не стоит паниковать, так как назойливые гости для них угрозы не представляют. Энтомолог Людмила Лобкова рассказала, что на кадрах, появившихся в Интернете, запечатлены комары-самцы, которые не пьют кровь теплокровных.

"Кружатся вокруг одной или нескольких самок для того, чтобы спариться", – заметила эксперт, добавив, что такое можно наблюдать каждый год, вопрос только в численности насекомых и погодных условиях.