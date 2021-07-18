Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Назван способ исправления плохой кредитной истории

Назван способ исправления плохой кредитной истории

Руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский рассказал, что наличие в кредитной истории сведений о просрочке выплат по займам или о реструктуризации может усложнить выдачу средств, а отметка о банкротстве сделает получение новой ссуды практически невозможным.

"Когда в истории есть просрочки выплат по займам, реструктуризация, информация о банкротстве - все вместе или даже что-то одно из вышеперечисленного ухудшает кредитную историю. Таким заемщикам банки либо отказывают в выдаче новых займов, либо предлагают очень высокий процент, поскольку считают сделку рискованной. Банкротство - можно сказать, это крах кредитной истории. После этой процедуры получить новый заем даже через много-много лет будет практически невозможно", - уточнил эксперт.

Банки используют различную информацию при принятии решения о выдаче кредита - лучше не допускать долгов по ЖКХ, сотовой связи и штрафам. Частые запросы кредитной истории тоже работают против заемщиков, ведь это можно трактовать как отказ: запросов было много, а открытых или закрытых договоров нет.

Улучшить кредитную историю могут регулярные выплаты по небольшим ссудам или аккуратное обращение с картой с минимальным лимитом. Взятие в долг средств в МФО даст обратный эффект, так как это знак высокого риска для банков. Не все финансовые организации к этому готовы и получить деньги в долг с таким "прошлым" будет труднее.

Ранее Ruposters писал, что российские финорганизации заинтересовались рынком микрозаймов.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Назван способ исправления плохой кредитной истории
Назван способ исправления плохой кредитной истории
Экоткани и принты: выбираем в лукбуках летние платья для отдыха и городской жизни
Экоткани и принты: выбираем в лукбуках летние платья для отдыха и
Треть россиян не поддержали идею четырехдневной рабочей недели
Треть россиян не поддержали идею четырехдневной рабочей недели
Лунный день сегодня 18 июля 2021 года
Лунный день сегодня 18 июля 2021 года
Узбек изнасиловал женщину на олимпийском стадионе в Токио
Узбек изнасиловал женщину на олимпийском стадионе в Токио
Битва платьев: Алина Крюкова против Полины Аскери
Битва платьев: Алина Крюкова против Полины Аскери
Путин назначил генерал-лейтенанта полиции Андрея Храпова на пост замминистра внутренних дел
Путин назначил генерал-лейтенанта полиции Андрея Храпова на пост
Таро-прогноз на неделю с 19 по 25 июля 2021 года
Таро-прогноз на неделю с 19 по 25 июля 2021 года
По итогам съезда "Единой России" Путин дал правительству ряд поручений по развитию сельских территорий
По итогам съезда "Единой России" Путин дал правительству
Заговор на кольцо для поиска любви
Заговор на кольцо для поиска любви
День обретения мощей преподобного Сергия Радонежского 18 июля 2021 года
День обретения мощей преподобного Сергия Радонежского 18 июля 2021
Польша опасается "миграционного удара по Европе" со стороны России
Польша опасается "миграционного удара по Европе" со стороны

Топ на сегодня

Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 18 июля 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 18 июля 2021 года
Вашингтон отложил визит Зеленского в США
Вашингтон отложил визит Зеленского в США
Солнцезащитная линейка, увлажняющее масло, веганская гамма: новые средства для волос
Солнцезащитная линейка, увлажняющее масло, веганская гамма: новые
Геймер выложил на форуме игры секретную документацию от британского танка Challenger 2
Геймер выложил на форуме игры секретную документацию от британского
Названы победители Каннского кинофестиваля
Названы победители Каннского кинофестиваля

Еще по теме

«Легких» кредитов больше не будет: банки обяжут требовать СНИЛС
Наличие микрозаймов может привести к отказу в банковском кредите
На портале «Госуслуги» россияне смогут узнать свой кредитный рейтинг
Банки попросили ЦБ разрешить запрашивать кредитную историю без согласия клиента