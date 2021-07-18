Назван способ исправления плохой кредитной истории

Вадим Карасев

Руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский рассказал, что наличие в кредитной истории сведений о просрочке выплат по займам или о реструктуризации может усложнить выдачу средств, а отметка о банкротстве сделает получение новой ссуды практически невозможным.

"Когда в истории есть просрочки выплат по займам, реструктуризация, информация о банкротстве - все вместе или даже что-то одно из вышеперечисленного ухудшает кредитную историю. Таким заемщикам банки либо отказывают в выдаче новых займов, либо предлагают очень высокий процент, поскольку считают сделку рискованной. Банкротство - можно сказать, это крах кредитной истории. После этой процедуры получить новый заем даже через много-много лет будет практически невозможно", - уточнил эксперт.

Банки используют различную информацию при принятии решения о выдаче кредита - лучше не допускать долгов по ЖКХ, сотовой связи и штрафам. Частые запросы кредитной истории тоже работают против заемщиков, ведь это можно трактовать как отказ: запросов было много, а открытых или закрытых договоров нет.

Улучшить кредитную историю могут регулярные выплаты по небольшим ссудам или аккуратное обращение с картой с минимальным лимитом. Взятие в долг средств в МФО даст обратный эффект, так как это знак высокого риска для банков. Не все финансовые организации к этому готовы и получить деньги в долг с таким "прошлым" будет труднее.

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