Николай Лукашенко посетил фестиваль "Славянский базар" и снова произвел фурор в сети

Вадим Карасев

Каждое появление на публике Николая Лукашенко, младшего сына президента Беларуси Александра Лукашенко, производит фурор среди девушек его возраста. На днях 16-летний Николай вместе с отцом посетил открытие традиционного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Поклонницы остались в восторге от трансляции фестиваля со своим "крашем" на экране и не скупились на комплименты своему кумиру, отмечая его мужественность и стать.





Николай на фестивале искусств "Славянский базар"





Прошу Колю Лукашенко стать моим мужем.

Шикарный мужчина.

Принц с голубыми глазами.

Краш всея Руси,

— такие комментарии оставляют поклонницы в социальных сетях, делая акцент на привлекательной внешности Николая.





Как видно из видео, которое опубликовал телеграм-канал "Пул первого", Николай сидел в президентской ложе вместе с отцом во время торжественной церемонии открытия фестиваля и наблюдал за концертом. Лукашенко-младший выбрал для мероприятия классический костюм синего оттенка. Пиджак и галстук в тон придавали серьезность и официальность образу Николая, тогда как его отец оделся неформально — президент Беларуси был в светлой рубашке с коротким рукавом.





Николай с отцом Александром Лукашенко

На одной из фотографий — скриншотов видеотрансляции фестиваля — внимательные поклонницы разглядели за стеклом собаку породы шпиц. У пользователей сети сложилось впечатление, что собака тоже наблюдает за концертом. У белорусского президента действительно есть белый шпиц по кличке Умка.





Николай с детства сопровождает отца на официальных мероприятиях, но недавно заявил в интервью, что продолжать дело отца не хочет и не планирует заниматься политикой. В прошлом году в СМИ появлялась информация, что Николай переехал учиться в Москву, но сведений о московской жизни сына президента Беларуси поклонницы пока не получали.





Николай с Наилей Аскер-заде на интервью

У президента Беларуси Александра Лукашенко трое детей, двое старших — от супруги Галины. Кто является матерью младшего сына Николая, достоверно неизвестно.

Юлия Капустина