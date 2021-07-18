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Новак: решение ОПЕК+ позволит России увеличить доходы бюджета более чем на 400 млрд рублей

Новак: решение ОПЕК+ позволит России увеличить доходы бюджета более чем на 400 млрд рублей

18:00  Автор: Юлия Катенёва


Источник: Правительство России



Принятые ОПЕК+ решения позволят России в значительной степени увеличить как добычу сырья, так и доходы в бюджет страны, отметил заместитель председателя правительства Александр Новак по итогам 19-й министерской встречи стран ОПЕК+. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Напомним, ранее альянс ОПЕК+ договорился о продлении Соглашения о сотрудничестве ОПЕК+ до конца 2022 года. С августа страны-участники соглашения будут ежемесячно увеличивать добычу нефти на 400 тысяч. баррелей в сутки. 

ОПЕК+ продлил сделку об ограничении нефтедобычи до конца 2022 года


«Принято решение восстанавливать добычу до докризисного уровня. Для России, к примеру, мы выйдем на докризисный уже к маю следующего года, это позволит нам с августа увеличивать добычу на 100 тысяч. баррелей в сутки, дать дополнительный объём добычи в этом и следующем годах порядка 21 млн тонн, сообщил вице-премьер.

Так, при цене в среднем 60 долларов США за баррель дополнительные доходы бюджета составят более 400 миллиардов рублей, указал он. «Это позитивный момент, ведь это восстановление инвестиционной активности для нефтяной отрасли, следовательно, дополнительные заказы для промышленности, дополнительные доходы в бюджеты субъектов Российской Федерации», — сказал Новак.

Напомним, решением стран ОПЕК+ корректируются базовые уровни нефтедобычи, от которого отсчитываются квоты для участников соглашения. 


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По словам Новака, увеличение базы для России — с 11 миллионов до 11,5 миллиона баррелей в сутки, позволит увеличить добычу во второй половине 2022 года. 

»На сегодня мы отмечаем дефицит на рынке, поэтому и принято решение об увеличении ежемесячно на 400 тысяч. баррелей в сутки, — пояснил вице-премьер. Кроме того, скорректирован прогноз по росту мировой экономики до 5,5-6% в этом году».


#нефть


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По материалам: pnp.ru

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