Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 18 июля 2021 года

Вадим Карасев

Нумерология — древнейшая наука о числах. Эксперты в этой области составляют прогнозы на каждый день, учитывая энергетику числа, которое является главенствующим. В этой статье мы расскажем вам о том, каким будет сегодняшний день и где найти удачу.

В целом нас ожидает благоприятный, хоть и не самый простой день. Эксперты советуют заняться чисткой дома и души. Это хорошее время для того, чтобы избавиться от неприятных воспоминаний.

Число-покровитель 18 июля 2021 года

Чтобы понять, под покровительством какого числа пройдет последний седьмой день недели, важно провести стандартные расчеты. Номер дня недели необходимо сложить со всеми цифрами даты: 1+8+0+7+2+0+2+1+7=28. 2+8=10. 1+0=1.

Единица не очень хорошо сочетается с воскресеньем. Сегодня большинство людей будет отдыхать, поэтому это число вряд ли будет к месту, ведь оно побуждает нас к работе, к выполнению обязанностей. Оно дает силу и мотивацию, поэтому лучше направить свой энтузиазм на дела по дому или на необычный отдых, на физические упражнения. С другой стороны, если это для вас рабочий день, то можно ожидать большой удачи в новых начинаниях. Также Единица помогает нам в общении и в построении отношений, поэтому главным символом этого дня станет пара лебедей, олицетворяющих вечность любви и ее чистоту.





События 18 июля из прошлого

События прошлого могут многое рассказать о будущем. Например, они могут намекнуть на то, чего следует ожидать от этого дня.

18 июля 64 года в Риме вспыхнул пожар, который в итоге уничтожил почти весь город. Не нарушайте технику безопасности при пользовании электрическими приборами, огнем и газом. Как известно, Рим был потом восстановлен, поэтому не расстраивайтесь, если сегодня у вас будут срываться дела. Это может быть отличным поводом начать все с начала с учетом прошлых недочетов. Единица в этом плане будет крайне полезной.

18 июля 1921 года была сделана первая в мире прививка от туберкулеза. Это день, когда многое происходит впервые. Вам потребуется капелька уверенности и смелости, чтобы стать успешнее.

18 июля 1994 года 63-летняя женщина успешно родила. На тот момент это был рекордный возраст для рождения ребенка. В этот день и вы можете поставить какой-то личный рекорд или добиться успеха в каком-то деле.

Советы нумерологов на это воскресенье

Старайтесь мыслить рационально. Это фундамент успешности в любой сфере и в любом деле. Риски и авантюры сегодня точно будут лишними. Логика и осторожность, сопряженные с трудолюбием, творят чудеса.

По возможности старайтесь больше отдыхать. Можете отправиться в поездку, на прогулку в незнакомое место, сменить имидж. Главное — не перегружать себя делами.

Если есть лишние деньги, их можно потратить на получение новых эмоций.

Единица хочет, чтобы вы внесли в свою жизнь немного разнообразия. Постарайтесь отдохнуть нестандартным для вас способом.

Это прекрасный день для новых знакомств, романтики и флирта. Можно попробовать найти любовь в интернете, а можно познакомиться с кем-то на работе, по пути домой или где-то еще.

Талисманы удачи на 18 июля

Главный талисман на сегодня — белый цвет в одежде. Это цвет общения, добра и свободы. Он подарит вам хорошее настроение и поможет настроиться на оптимистичную волну.

Музыка ветра. Благоприятная домашняя атмосфера сегодня крайне важна, а музыка ветра по воскресным дням обретает особую силу. Этот восточный талисман должен быть в каждом доме, особенно сегодня.