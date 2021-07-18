Определены победители Каннского фестиваля

Лидия Мартынова

Определены победители Каннского фестиваля. Золотую пальмовую ветвь получил фильм "Титан" Джулии Дюкорно.74-й Каннский кинофестиваль проходил во Франции с 6 по 17 июля.Гран-при Канн получили фильмы "Герой" режиссера Асгара Фархиди и "Купе номер шесть" режиссера Юххо Куосманен.Лучшим режиссером стал Леос Каракс за фильм "Аннетт".Награду за лучшую женскую роль получила Ренати Рейнсве (фильм "Самый плохой человек в мире".Обладателем приза за лучшую мужскую роль стал Калеб Лендри Джонс (фильм "Нитра").Лучший сценарией - "Сядь за руль моей машины" (Рюсуке Хамагути и Такамаса Оэ).Приз жюри получили фильмы "Память" Апитчатпона Вирасетакула и "Колено Ахеда" Надава Лапида."Золотую камеру" за лучший дебют получила Антонета Аламат Кусиянович за фильм "Мурина".