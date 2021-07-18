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Определены победители Каннского фестиваля

Определены победители Каннского фестиваля
Определены победители Каннского фестиваля. Золотую пальмовую ветвь получил фильм "Титан" Джулии Дюкорно.
74-й Каннский кинофестиваль проходил во Франции с 6 по 17 июля.

Гран-при Канн получили фильмы "Герой" режиссера Асгара Фархиди и "Купе номер шесть" режиссера Юххо Куосманен.

Лучшим режиссером стал Леос Каракс за фильм "Аннетт".
Награду за лучшую женскую роль получила Ренати Рейнсве (фильм "Самый плохой человек в мире".

Обладателем приза за лучшую мужскую роль стал Калеб Лендри Джонс (фильм "Нитра").

Лучший сценарией - "Сядь за руль моей машины" (Рюсуке Хамагути и Такамаса Оэ).

Приз жюри получили фильмы "Память" Апитчатпона Вирасетакула и "Колено Ахеда" Надава Лапида.

"Золотую камеру" за лучший дебют получила Антонета Аламат Кусиянович за фильм "Мурина".
# Шоу-бизнес / Бизнес / В мире
По материалам: gogetnews.info

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