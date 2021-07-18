По итогам съезда "Единой России" Путин дал правительству ряд поручений по развитию сельских территорий

Вадим Карасев

По итогам съезда "Единой России" Президент РФ Владимир Путин дал правительству ряд поручений по развитию сельских территорий.

Кабмину поручено предусмотреть предоставление гражданам льготных кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), упростить порядок предоставления гражданам земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов на сельских территориях, развивать транспортную и инженерную инфраструктуру в селах.

На съезде "Единой России" 19 июня Президент поручил партии взять на контроль реализацию программы развития ИЖС, упростить предоставление земельных участков, обеспечить подведение дорог и коммунальных сетей.

Ранее "Единая Россия" направила в правительство предложения по развитию ИЖС, чтобы более 23 миллионов российских семей, которые хотели бы жить в своем доме, могли переехать в качественное жилье по доступной цене.

