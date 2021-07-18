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Под Одессой засняли драку проституток из-за клиента

Под Одессой засняли драку проституток из-за клиента

В сети распространяется видео, снятое под Одессой в районе села Бурлачья Балка. Предположительно на нем проститутки дерутся за клиента из Турции.

На видео двое девушек активно нападают друг на друга, а еще несколько человек, включая мужчин, наблюдают за происходящим и предпринимают неубедительные попытки разнять драку.

"Конкуренция самозанятых предпринимателей за турецкий рынок сбыта вышла на пиковую стадию", – иронизирует один из украинских Telegram-каналов.

Согласно статистике украинской полиции, чаще всего проституток выявляют именно в Одесской области. За 5 месяцев этого года в регионе составили 76 протоколов по соответствующей статье, затем идут Херсонская, Днепропетровская, Винницкая области (59, 39, 31 случаев соответственно). Киев занял пятое место с 30 протоколами.

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По материалам: uposters.ru

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