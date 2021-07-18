Польша опасается "миграционного удара по Европе" со стороны России

Вадим Карасев

Польский журналист Анджей Запаловский утверждает, что только Россия и Турция могут нанести "миграционный удар" по Европе. Сила этих двух государств заключается в "пропускной способности", пишет издание Myśl Polska.

Для реализации "удара" выгоднее использовать Украину, чем Минск, так как Киев не контролирует довольно большую часть территории на востоке. Большинство людей воспринимают текущий кризис как ответные действия президента Белоруссии Александра Лукашенко на санкции и поддержку Вильнюсом оппозиции. Однако журналист считает эти события началом настоящего "миграционного удара" со стороны Москвы.

По словам Запаловского, несмотря на соглашение между Польшей и Украиной о реадмиссии, Киев не сможет его соблюдать при нашествии нелегальных мигрантов. В случае открытия Москвой и Анкарой "восточного маршрута" произойдет миграционный кризис и Польша с Европой окажутся беззащитными.

Ранее Ruposters писал, что Варшава сравнила власти Белоруссии с "туристическим бюро" для нелегалов.