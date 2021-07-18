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Пожарные отмечают профессиональный праздник

Пожарные отмечают профессиональный праздник

00:37  Автор: Мария Соколова



Ежегодно 18 июля в России отмечают День создания органов государственного пожарного надзора. Впервые его начали праздновать в 2007 году.

История государственного пожарного надзора в России началась 18 июля 1927 года, с подписания положения о создании этой структуры. Госпожнадзор обязали разрабатывать противопожарные мероприятия, контролировать состояние пожарной безопасности организаций, техническое состояние инвентаря, снаряжения и оборудования. Также служба руководила организацией автоматического огнетушения и пожарной сигнализации, рассматривала уставы добровольных пожарных организаций. С момента создания Госпожнадзора по всей стране начали проводить пожарно-технические обследования на всех крупных промыслах и предприятиях. В цехах и в организациях, в жилых домах создавали специальные ячейки по предупреждению пожаров и борьбе с ними. А в Санкт-Петербурге на базе Института инженеров коммунального строительства образовали факультет инженеров противопожарной обороны.

День 18 июля в истории


Сейчас федеральный пожарный надзор — это деятельность федеральных и региональных органов исполнительной власти по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений организациями и гражданами требований, установленных законодательством о пожарной безопасности. Госпожнадзор находится в ведении МЧС России, за исключением надзора в лесах, на подземных объектах, при ведении горных работ, производстве, хранении и использовании взрывчатых материалов промышленного назначения.

По данным МЧС России, в органах федерального государственного пожарного надзора служат более 14 тысяч сотрудников. Ежегодно инспекторы проводят более 750 тысяч мероприятий по надзору за пожарной безопасностью на разных объектах.


#лесные пожары #госслужба


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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