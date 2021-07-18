Прокуратура потребовала ареста девушки-водителя, сбившей детей в Москве

Анастасия Иванова

16:45 Автор: Юлия Катенёва

Прокуратура требует заключить под стражу обвиняемую в ДТП на улице Авиаторов, в результате которого погибли двое детей, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы. Ранее суд отправил 18-летнюю девушку под домашний арест.

«Прокуратура требует переквалифицировать действия обвиняемой в совершении ДТП в Солнцево и изменить ей меру пресечения», — говорится в сообщении.

Хинштейн намерен обжаловать домашний арест девушки, сбившей детей в Москве

16 июля 2021 года 18-летняя девушка, управляя автомобилем Мазда 3, двигаясь по ул. Авиаторов, не уступила дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате чего был совершен наезд на малолетних детей. В результате ДТП скончались в больнице, 9-месячной девочке оказывается необходимая медицинская помощь.

В настоящий момент водителю предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Прокуратура потребовала от полиции «незамедлительно предъявить женщине обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и возбудить перед судом ходатайство об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу».





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Ранее о намерении обжаловать меру пресечения девушке-водителю заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Сделаем все, чтобы не «отделалась». Уже завтра буду обращаться в прокуратуру, чтобы решение суда о домашнем аресте обвиняемой, было обжаловано», — написал депутат в Twitter.

#ДТП

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