Путин назначил генерал-лейтенанта полиции Андрея Храпова на пост замминистра внутренних дел

Вадим Карасев

Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении генерал-полковника полиции Михаила Ваничкина с должности замминистра внутренних дел и назначении вместо него генерал-лейтенанта полиции Андрея Храпова. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

С 2002 по 2006 год он руководил ГУ МВД Петербурга и Ленобласти, а до этого был начальником Национального бюро Интерпола при МВД России.

Андрей Храпов родился в 1970 году. В 90-х он окончил высшую школу милиции МВД в Москве и до 2003 года работал в МУРе. С 2007 года по 2013 год он был замначальника Управления уголовного розыска ГУВД Москвы по линии раскрытия тяжких преступлений против личности. Затем три года он был замначальника Главного управления угрозыска МВД России и отвечал за линию борьбы с организованной преступностью.

В 2016 году Храпов возглавил Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД, а в июне 2017 года получил специальное звание генерал-лейтенанта полиции.

Храпов - выпускник четвертого потока президентской программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.



