Путин поздравил металлургов с профессиональным праздником
12:45 Автор: Юлия Катенёва
Источник: Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин поздравил работников металлургической отрасли с профессиональным праздником — Днем металлурга, традиционно отмечаемым в России в третье воскресенье июля. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Вы трудитесь в одной из базовых, стратегических отраслей отечественной экономики. От вашей слаженной, эффективной работы прямо зависит развитие промышленности, транспортной и энергетической инфраструктуры, укрепление обороноспособности России», — обратился к металлургам Путин.
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По словам Президента, государство отдает дань признательности и уважения учёным, инженерам, специалистам самых разных направлений, «которые создавали и совершенствовали отрасль, возводили заводы и индустриальные гиганты, внедряли уникальные технологии и оборудование, обеспечивали ведущие позиции нашей металлургии в мире».
Путин отметил, что перед сегодняшними работниками отрасли стоят масштабные, созвучные времени задачи, связанные с ростом конкурентоспособности и расширением линейки выпускаемой продукции, широким использованием передовых экологических стандартов, освоением новых рынков сбыта.
«Особо подчеркну, что важнейшим приоритетом является достойный уровень доходов и социального обеспечения тружеников горно-металлургического комплекса», — указал Президент.
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Путин выразил уверенность, что российский металлургический комплекс будет и впредь успешно добиваться самых амбициозных целей - на благо России и наших граждан.
День металлурга был учреждён 28 сентября 1957 года указом Президиума Верховного Совета СССР. Так советское правительство отметило важный вклад отечественной металлургии в восстановление экономики страны после разрушительной войны.
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