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Путин поздравил металлургов с профессиональным праздником

Путин поздравил металлургов с профессиональным праздником

12:45  Автор: Юлия Катенёва


Источник: Kremlin.ru



Президент России Владимир Путин поздравил работников металлургической отрасли с профессиональным праздником — Днем металлурга, традиционно отмечаемым в России в третье воскресенье июля. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Вы трудитесь в одной из базовых, стратегических отраслей отечественной экономики. От вашей слаженной, эффективной работы прямо зависит развитие промышленности, транспортной и энергетической инфраструктуры, укрепление обороноспособности России», — обратился к металлургам Путин.

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По словам Президента, государство отдает дань признательности и уважения учёным, инженерам, специалистам  самых разных направлений, «которые создавали и совершенствовали отрасль, возводили заводы и индустриальные гиганты, внедряли уникальные технологии и оборудование, обеспечивали ведущие позиции нашей металлургии в мире». 

Путин отметил, что перед сегодняшними работниками отрасли стоят масштабные, созвучные времени задачи, связанные с ростом конкурентоспособности и расширением линейки выпускаемой продукции, широким использованием передовых экологических стандартов, освоением новых рынков сбыта.

«Особо подчеркну, что важнейшим приоритетом является достойный уровень доходов и социального обеспечения тружеников горно-металлургического комплекса», — указал Президент.


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Путин выразил уверенность, что российский металлургический комплекс будет и впредь успешно добиваться самых амбициозных целей - на благо России и наших граждан.

День металлурга был учреждён 28 сентября 1957 года указом Президиума Верховного Совета СССР. Так советское правительство отметило важный вклад отечественной металлургии в восстановление экономики страны после разрушительной войны.


#промышленность

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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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