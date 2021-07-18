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Роскомнадзор: YouTube является лидером по количеству неудаленного контента

Роскомнадзор: YouTube является лидером по количеству неудаленного контента

18:45  Автор: Юлия Катенёва



Администрация YouTube (принадлежит Google LLC) игнорирует требования Роскомнадзора о необходимости удаления материалов, содержащих фейки, в том числе о коронавирусе. По данной тематике неудаленными остаются 9 материалов, говорится в сообщении Федеральной службы.

Как отмечает надзорное ведомство, видеохостинг YouTube является лидером по количеству неудаленного противоправного контента. Так, Роскомнадзор направил администрации компании Google LLC (владеет YouTube) более 24 тысяч требований удалить размещенный на видеохостинге запрещенный российским законодательством контент.

Пушков предрек «большие неприятности» YouTube


Если после получения уведомления администрация ресурса не ограничила доступ к запрещенной информации в течение суток, то она может быть привлечена к ответственности в виде штрафа на сумму от 3 до 8 миллионов рублей, напомнили в Роскомнадзоре. В случае повторного правонарушения интернет-платформой суд примет решение о штрафе в размере от одной двадцатой до одной пятой годового оборота компании.

Так, по результатам мониторинга, видеохостинг не удалил около 5 тысяч материалов, значительная доля которого содержит материалы экстремистских и террористических организаций, запрещенных на территории РФ и другой социально опасный контент, подчеркивается в сообщении Роскомнадзора.


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С начала года в отношении американской компании составлено 11 протоколов за неудаление противоправных материалов. Судом к сегодняшнему дню рассмотрены 3 протокола, сумма штрафов составляет 6 млн рублей.

Ранее, в воскресенье, председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что YouTube в скором времени могут ждать «большие неприятности».

По словам Пушкова, видеохостинг удалил из аккаунта сенатора сюжет из программы, который, якобы, противоречит «принципам сообщества». По этой причине политик открыл канал на другой платформе, где будет размещать видеоматериалы «в соответствии с законами РФ, а не произвольными «правилами сообщества».


#интернет


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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