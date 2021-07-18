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Россиян после COVID-19 обследуют бесплатно

Россиян после COVID-19 обследуют бесплатно

Тема: Постановления правительства


01:07  Автор: Марина Третьякова



Россияне старше 18 лет, переболевшие коронавирусной инфекцией, смогут пройти углублённую диспансеризацию. Порядок направления на такое обследование утверждён приказом Минздрава, который вступает в силу 18 июля.

Проверку назначат не раньше, чем через два месяца со дня выздоровления. Больницы сами составят списки граждан, которым положена углублённая диспансеризация. Информировать людей будут через территориальные отделения ОМС. Те, в свою очередь, разошлют уведомления через портал госуслуг и в смс-сообщениях. Предполагается, что диспансеризацию можно будет проходить, в том числе, по вечерам и по субботам.

Исследования проводятся в два этапа, при этом пациент вправе отказаться от отдельных процедур и осмотров. Если врачи заподозрят какие-то проблемы со здоровьем, они направят человека на дополнительные обследования и лечение.

Если в больнице нет лицензии на проведение определённых исследований, пациент сможет пройти их в другом учреждении, для чего ему должны выдать направление.

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В первую очередь на углублённую диспансеризацию позовут россиян, перенёсших COVID-19 и при этом имеющих две и больше хронических неинфекционных болезни. В списке — высокое давление, ишемическая болезнь сердца, фибрилляция предсердий, сахарный диабет, бронхит, астма и последствия инсульта.

Люди, не болевшие коронавирусом, тоже могут пройти углублённую диспансеризацию, но им придётся самим подать заявки, в том числе, через портал госуслуг.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июле.


#здравоохранение


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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