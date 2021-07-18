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Российских гребцов сняли с Олимпиады в Токио из-за допинга: "Пытаемся разобраться, кому это было выгодно"

Российских гребцов сняли с Олимпиады в Токио из-за допинга: "Пытаемся разобраться, кому это было выгодно"

Федерация гребного спорта России сняла свою команду с Олимпийских игр в Токио после того, как у двух гребцов, Никиты Моргачева и Павла Сорина, обнаружили допинг в крови. После повторных допинг-тестов, подтвердивших наличие мельдония в пробах, команду сняли с Олимпиады-2020.

Назвать это катастрофой — ничего не сказать, мы хотим разобраться, понять, откуда такой сбой, как это могло произойти,

— передает ТАСС реакцию главы Федерации гребного спорта России ФГСР Алексея Свирина.

Я склонен верить спортсменам, с одним из них я еще в молодежном возрасте начинал грести. Более ответственного, педантичного человека не знаю, я говорю о Моргачеве. Это мой близкий друг, и я не могу представить, чтобы он сам такое сделал,

— делится Алексей Свирин.


Никита Моргачев в комментарии телеканалу "Звезда" заявил:

Естественно, никто ничего не пил и не принимал. Для нас это такой же сюрприз, как и для всех. Пытаемся разобраться , кто виноват и кому это было выгодно.

Мы примерно представляем, как и когда это было сделано, важно понять, кто это сделал. Мы хотим докопаться до истины. Нам нужно понять, кто это сделал и спасти свою дальнейшую карьеру.


Никита Моргачев

В Играх, помимо Моргачева и Сорина, должны были принимать участие еще два спортсмена — Артем Косов и Николай Пименов. Двух исключенных гребцов могли заменить другие члены команды, но в Федерации посчитали, что уровень запасных участников не дотягивает до олимпийских стандартов и приняли решение о снятии всей команды с турнира.


Российские спортсмены предложили занять свое место команде из Литвы, которые согласились уже ответили своим согласием.

Напомним, что до декабря 2022 года Россия формально отстранена от Олимпиады из-за прошлых допинговых скандалов. Планируется, что в этом году сборная России будет выступать в Токио не под российским флагом, а под флагом национального Олимпийского комитета, а вместо гимна Российской Федерации будет звучать вступление к Первому концерту Чайковского.

Олимпиада в Токио запланирована на период с 23 июля по 8 августа.


Юлия Капустина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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