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Руническая медитация для достижения душевного равновесия

Руническая медитация для достижения душевного равновесия

В современном мире заботы, хлопоты и вечная гонка за счастьем часто порождают тревожность и стресс. Обрести душевную гармонию, отпустить старые обиды и настроиться на позитив поможет простая руническая медитация.


Медитации можно проводить с любыми предметами, и руны считаются одним из самых сильных атрибутов, с помощью которых можно достичь счастья. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют проводить медитации регулярно, чтобы жить в согласии с собой и внешним миром, наполняться энергией и без труда добиваться новых успехов.

Как подготовиться к рунической медитации

Главным правилом медитации остается выбор места: в нем должно быть комфортно, спокойно и тихо. Провести медитацию можно не только дома, но и на природе, которая сама по себе способствует обретению гармонии и счастья. Найдя время и место, готовят следующие атрибуты успешной медитации:


свечу;
лист бумаги с ручкой;
руны (если их нет, то на отдельном листке рисуют руну).

Для проведения медитации на обретение гармонии лучшим выбором будет руна Гебо. Ее сила заключается в наполнении человека счастьем и позитивной энергией. Гебо избавляет от проблем и неприятностей, привлекая в жизнь благополучие, спокойствие и гармонию. Руну призывают на помощь, когда в жизни присутствует множество проблем, ведь в ее силах отвернуть любую беду и привлечь благополучие и спокойствие.


Руническая медитация на обретение равновесия

Заняв удобное положение, зажигают свечу. Ее пламя станет проводником во внутренний мир и поможет сосредоточиться на обретении гармонии между сознанием и подсознанием.

На пламя свечи смотрят несколько минут, а затем закрывают глаза и представляют себе картины, образы и места, в которых было уютно и безопасно. Это может быть родительский дом, любимое место в городе, лесная полянка. Важно представить себе не только место, но и ощущение счастья и покоя. Каждая деталь будет помогать в обретении гармонии. Благодаря воображению получится снять стресс, выдохнуть проблемы и сосредоточиться на спокойствии.

После этого важно представить себе руну, которая ярко светится в темноте, указывая на путь к душевному исцелению. К изображению тянутся подсознательно, словно впитывая целебные яркие лучи, прогоняющие дурные мысли, страхи и сомнения.

К руне обращаются по имени, разговаривая с ней и прося избавить от стресса и тревоги. Разговор может быть мысленным, и для него не нужно заучивать определенные слова — важно говорить от всего сердца и искренне желать обретения гармонии с собой и внешним миром.

Завершают медитацию глубоким вдохом и медленным выдохом, плавно открывая глаза и не делая резких движений. После медитации важно записать на листок бумаги образы, которые открыла руна: эти подсказки помогут найти путь к счастью и обойти стороной возможные трудности.

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По материалам: dailyhoro.ru

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